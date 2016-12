1 0

Salat, 18/11/2013 a les 18:56

El runams del Bages produits per Iberpotash NO SON UN PROBLEMA DE PAISATGE : es tracta del problema mediambiental més greu de Catalunya perquè afecta un bé essencial i cada vegada més escàs: l’aigua. Si les administracions no fan res, els runams seguiran salinitzant l’aigua del Baix Llobregat i de Barcelona els propers cent anys i ens endeutaran, apujant encara més el rebut de l’aigua . Comptem que , a més de les moltes inversions que ja hem pagat amb els nostres impostos, ens costa 3 M€ anuals dessalar l’aigua a Abrera: ES UN PROBLEMA DE PAÍS.

I fent això, en Mas, se'l malven: es ven que el riu estigui contaminat els propers cent anys...