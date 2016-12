La Generalitat de Catalunya, a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Departament d'Empresa i Ocupació, ha executat un projecte pilot per tal d'avaluar l'ús dels vehicles aeris no tripulats, també coneguts com drones (abellots), i projectar les potencialitats que tenen en l'àmbit de l'Administració pública.El projecte pilot ha consistit en fer vols amb drones en l'interior i l'exterior de la Abadia de Montserrat i en el Parc Natural Muntanya de Montserrat gravant les imatges per posteriorment editar-les i publicar un video amb vistes inèdites d'aquests indrets singulars de Catalunya. Els drones utilitzats han estat dos ginys elèctrics multi-rotor no tripulats dirigits per control remot.Als drones utilitzats se'ls ha dotat d'una càmera complementària d'alta definició per enregistrar les imatges. La planificació dels vols s'ha fet amb la col·laboració de l'Abadia de Montserrat i del Patronat de la Muntanya de Montserrat.Durant els vols interiors i exteriors realitzats s'ha pogut avaluar l'autonomia, l'abast, la estabilitat i maniobrabilitat i les condicions d'operació.Dins les administracions públiques, els drones es poden fer servir per planificar rescats, actuar en atmosferes contaminades o entorns de difícil accés, incendis, inspeccions de monuments, supervisió agrícola, etc.El promotor del projecte ha estat el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Departament d'Empresa i Ocupació en col·laboració amb joanlesan.com.