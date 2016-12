L’ANG ( Associació de Naturalistes de Girona ) ha posat en marxa un nou canal de comunicació a través de l'aplicació WhatsApp , a partir del qual els socis i simpatitzants de l’entitat podran fer arribar avisos sobre actes contra el medi ambient i la natura. L’entitat s’encarregarà de trametre als òrgans competents aquestes comunicacions i en cas que siguin greus, analitzarà des dels serveis tècnics de l’entitat les mesures a emprendre. Aquest projecte pioner a Catalunya, començarà a funcionar sota el nom de "WhatsNat" i permetrà estendre un servei ciutadà de vigilància ambiental.Alhora, l’entitat ecologista utilitzarà aquest canal per fer difusió de les seves activitats i campanyes. El popular sistema de missatgeria es converteix així en el novè canal de comunicació amb què compta l’entitat, i se suma a la resta de canals que fa servir l’entitat per ampliar la seva capacitat d’acció a les comarques gironines, i reforçar així el contacte amb la massa de social de l’entitat. El canal de WhatsApp es farà servir a través del númeroL’Associació de Naturalistes de Girona compta també amb els canals de contacte tradicionals com és el cas del telèfon (972 223 638), el correu electrònic (info@naturalistesgirona.org) i les xarxes socials com Twitter ( @natusterritori ), Facebook Vimeo . La resta de canals de comunicació de l’associació es poden consultar al web