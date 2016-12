La imatge del Congrés d’Energia de Catalunya.

Del 25 al 29 de novembre de 2013 se celebrarà la primera edició del Congrés d'Energia de Catalunya amb sessions arreu del territori, impulsat des de la societat civil catalana. Mariano Marzo, Josep Enric Llebot, Salvador Samitier, Juan Alario, M. Teresa Costa, Joan Nogué, Xavier Flotats, Valeriano Ruiz, Javier García Breva, Luisa F. Cabeza, Joan Salvadó són només uns quants dels experts del sector que participaran a CoEnerCat . A més, també hi ha experts de prestigi internacionals que explicaran les seves experiències i aportaran la seva visió des de fora, com ara Paul Fleming, (Leicester, UK), Henrik Lund (Aalborg, Dinamarca) o Harry Lehman (Alemania).L'energia ha esdevingut un dels temes clau del model socioeconòmic i ambiental actual. A més, Catalunya es troba en un moment històric en el que es plantegen noves relacions entre els territoris. Per això, és crucial conèixer de primer mà quin model energètic ens convé i com hem d'actuar per a arribar-hi.Amb més de 80 participants, entre ponents, moderadors, entrevistadors, relators i presidents de sessió, el Congrés aglutina i connecta els agents del sector (professionals, col·legis i associacions, catedràtics, professors, persones que participen o que han participat en òrgans de govern catalans, estatals o europeus...) per donar respostes en aquestes qüestions i per treballar plegats per a un model energètic més sostenible.La finalitat del congrés és facilitar l’assoliment a Catalunya no només del Pla de l’Energia sinó també dels objectius de l’Energy Roadmap 2050 de la Unió Europea sobre dependència, intensitat i eficiència energètica, ús de fonts renovables i reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle.L'Associació Congrés d'Energia de Catalunya va ser constituïda adhoc com a plataforma de llançament, per a la creació i organització del Congrés.A més, en cada una de les ciutats són coorganitzadores locals les seus universitàries que cedeixen l'espai: Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (25 de novembre), Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (26 de novembre), Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (27 de novembre), Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (28 de novembre), Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (29 de novembre).CoEnerCat també compta amb el suport econòmic de l'Agència d'Energia de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i l'Asociación de Productores de Energías Renovables i amb la col·laboració tècnica de moltes altres institucions i entitats.El Congrés d'Energia de Catalunya tracta l’energia a Catalunya concebuda en el seu conjunt i de manera generalista per assentar les bases del sistema energètic i impulsar un model més sostenible.Tot i que els tres eixos bàsics del Congrés son els recursos energètics, la innovació del sector i la sostenibilitat del sistema, al Congrés es parlarà també de paisatge, d'economia, de drets socials, de planificació urbanística, d'edificació sostenible, d'emissions, i un llarg etcètera, tot en relació amb el sistema energètic. Per això, compta amb la presència d'enginyers (industrials, agrònoms, de camins, de telecomunicacions, químics, de forests), economistes, físics, geòlegs, ambientòlegs, sociòlegs, filòsofs, advocats, polítics, arquitectes, biòlegs...A cada localitat (Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona) es tractaran els temes més rellevants de cada zona.A més de ponències dels experts, el Congrés incorpora un nou format de sessions, anomenat Taules Creatives en les què un dinamitzador entrevistarà conjuntament a persones de diferents àmbits (administració, empresa, universitat) per a cercar solucions concretes a problemes reals.Les Taules Creatives del Congrés tenen per objectiu aportar coneixement i consens sobre temes energètics importants poc tractats fins ara a Catalunya, o amb importants desacords. Defugen l’orientació d’altres formats en els quals predominen la confrontació entre els ponents.Algunes de les Taules Creatives del Congrés tractaran sobre la transició energètica, els biocarburants, les centrals i els residus nuclears, l'eòlica, el decreixement energètic, el paisatge i les infraestructures energètiques, etc.CoEnerCat es dirigeix a totes aquelles persones interessades i/o relacionades professionalment amb l'energia i agents del sector, com ara innovadors, emprenedors de nous negocis, inversors en cerca d'innovacions sostenibles, promotors de projectes, polítics amb poder de decisió en qüestions relacionades amb l'energia, professionals del sector, especialistes en recerca aplicada, estudiants, associacions, divulgadors d'opinió, mitjans de comunicació...Trobareu més informació i el formulari d'inscripció al web del congrés