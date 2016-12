L'alarma sonarà a través de les sirenes instal·lades al territori i consta de tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons. Foto: Arxiu.

Amb motiu d'un simulacre d'accident, 84 sirenes de risc químic sonaran el proper dilluns, a partir de les deu del matí, a 37 municipis de Catalunya. Concretament, a localitats de la Ribera d'Ebre, Tarragonès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i Oriental, Bages i Val d'Aran. El so d'aquestes sirenes és perceptible en una àrea aproximada de 137 quilòmetres quadrats. La cap de tecnologia de Protecció Civil, Raquel Canet, explica que l'objectiu és familiaritzar la població que viu o treballa en aquestes zones amb els tons que avisarien d'una emergència per risc químic, i que aprofitin el simulacre per seguir el protocol en cas d'accident real i tancar-se al seu domicili o edifici proper.La xarxa de sirenes de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat és el sistema d'avís a la població de gran abast que contempla el Plaseqcat per als municipis que, hipotèticament, poden quedar afectats per un accident químic de caràcter greu. Es tracta d'un exercici que es fa dues vegades cada any. Un es realitza a principis del primer semestre i l'altre a finals del segon.Els municipis que participaran en aquest simulacre són Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera Martorell, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, Les, Granollers, Canovelles, Montornès del Vallès, Sant Celoni, Gualba, Riells i Viabrea, Flix, Tortosa, Constantí, Perafort, La Pobla de Mafumet, El Morell, El Catllar, Vilallonga del Camp, Els Garidells, Els Pallaresos, Tarragona, La Canonja, Vila-seca, Salou, Castellgalí i Barcelona.L'alarma sonarà a través de les sirenes instal·lades al territori i consta de tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons. Aquest és el so d'alerta. Per saber que ja ha finalitzat la prova, la població sentirà un senyal continu de trenta segons de durada. Les sirenes començaran a sonar a les deu del matí als municipis del sud del Principat, i aniran escampant-se progressivament, fins a la una del migdia, a la resta de localitats.La cap de tecnologia de Protecció Civil, Raquel Canet, ha assenyalat a l'Agència Catalana de Notícies que el so és el mateix que se sentiria en cas d'accident real. "És un to que puja d'intensitat i després fa petites baixades; és un to oscil·lant, no té una intensitat constant i fa petites aturades de cinc segons fins a complir un cicle de tres minuts, i aquest ens indicaria que hi ha una emergència i transmetria a la població que han de buscar un lloc segur per confinar-se", indica Canet.La mesura de protecció més segura en cas d'accident químic, segons assenyalen des de Protecció Civil, és tancar-se a casa o a l'edifici més proper fins que s'acabi l'avís, tancant portes i finestres, i també apagant la ventilació en cas que estigués engegada per evitar l'entrada de gasos tòxics.També és important no anar a buscar els nens a l'escola o els avis al casal o residència. Els responsables d'aquests centres, indiquen, estan formats per actuar en cas d'emergència. Altres mesures serien no utilitzar el telèfon mòbil si no fos imprescindible per no col·lapsar les línies, i no quedar-se a l'interior del vehicle, ja que no és un espai estanc segur.Durant la prova, es farà un enviament de missatges 'push' a través de l'aplicació de Protecció Civil per als telèfons mòbils amb l'objectiu d'avisar els ciutadans de quan s'activen les sirenes a cada zona, tal com es faria en un cas real. També s'informarà en temps real a través del compte de twitter @emergenciescat, que té més de 42.000 seguidors."Quan estàs tancat en un lloc segur, és important sintonitzar les emissores i televisions perquè és a través dels mitjans de comunicació que es traslladarà la situació de l'emergència", explica Canet. Pel que fa a les xarxes socials, i concretament a twitter, la cap de tecnologia de Protecció Civil demana a les persones que sentin les sirenes que facin us de l'etiqueta #provadesirenes per fer saber si senten bé les alarmes i en quina localització es troben.El Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil s'ha coordinat amb el telèfon 112 de manera que les trucades que es rebin de ciutadans que han sentit les sirenes seran tractades com trucades d'alerta i es traspassaran al 012 per tal de conèixer des d'on s'escolten i si el so es rep correctament.La resposta de la població a través del telèfon d'emergències i de les xarxes socials permet a Protecció Civil recollir informació de les "zones fosques", les que, en paraules de Canet, "l'abast de les sirenes no és el més adient". "Això ens permet anar planificant millores a la xarxa per anar cobrint totes les àrees afectades per aquest risc", afegeix.Després de diverses proves, el que han anat comprovant des de Protecció Civil és que el volum de trucades que arriben al 112 és cada vegada més baix. "Cada cop hi ha una consciència més gran de les persones que viuen o treballen a prop d'aquestes zones de risc", assenyala la cap de tecnologia de Protecció Civil.