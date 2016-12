Després d'aterrar a Barcelona, el Global EcoForum se'n va dilluns cap a Màlaga. Foto: Gerard Garcia Vilarasa.

Un any més, la Pedrera de Gaudí s'ha convertit el punt de trobada dels actors de canvi per a la sostenibilitat: institucions, tercer sector, think tanks i empreses es van reunir per dialogar extensament sobre el trànsit cap a societats pròsperes, respectuoses amb el medi ambient i inclusives. La prosperitat inclusiva ha estat una de les grans qüestions plantejades en el, la prestigiosa trobada queorganitza cada any a la ciutat comtal per reunir experts de la regió Euromediterrània al voltant de la sostenibilitat.Del panell inaugural, en què van estar presents representants institucionals de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona (entre d'altres), podem destacar les declaracions de Josep Enric Llebot, secretari general de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Llebot va cridar l'atenció de la patronal que només proposa retallades en les prestacions d'ocupació quan "els costos laborals suposen el 18% de mitjana de les despeses d'una empresa, enfront del 43% que acapara la inversió en recursos".El Diàleg sobre l'aigua va ser moderat pel periodista de La Vanguardia Antonio Cerrillo, que va començar el panell preguntant-se què passaria si la regió mediterrània es quedés sense recursos hidrològics. Així, Miquel Rovira, del clúster català de l'aigua, va explicar que les institucions havien de treballar cooperativament, especialment en els nuclis urbans. Per la seva banda, Manuel Manonelles, de la Fundació Cultura de Pau que presideix Federico Mayor Zaragoza, va posar el focus en la reducció d'aigua potable al nord d'Àfrica, que en els propers anys " multiplicarà la immigració". Paulo Magalhaes (Earth Condominium Initative & Quercus), va defensar clarament la governança del bé comú de l'aigua, "un dels primers reptes a la sobirania dels pobles", va afirmar. La complexitat de la gestió dels recursos pot i s'ha de veure beneficiada en un món interconnectat, segons Joan David Tàbara, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)."Com crear ocupació i empreses que valorin i tinguin cura del medi ambient ? " Cristina Monge, de Ecodes, va llançar aquesta pregunta per arrencar amb el Diàleg sobre llocs de treball verd. Enrique de Villamore, director del Centre d'Activitat Regional per a la Producció Neta (CPRAC), va assenyalar a la societat civil que liderava la creació de llocs de treball verds (ho va exemplificar amb casos com el de la cooperativa d'energies netes Som Energia, que supera ja els 10.000 socis). Anwar, de l'Associació Mediterrània de Cambres de Comerç i Indústria, va parlar de nínxols de mercat en el sector de l'aigua, l'eficiència energètica i l'agricultura.El Diàleg sobre economia verda va començar amb la intervenció de Paulo Lombardi (WWF Mediterranean), i una frase que resumeix el desconcert actual: "El gran problema és que l'única política econòmica que coneixem és el creixement i la creació d'ocupació". El canvi en els estils de vida i en les pautes de consum seran determinants per plantejar una economia verda que sigui una realitat i no una bombolla, tal com va recordar Bo Normander, enginyer químic i membre de Worldwatch Institute Europe . Més optimista es va mostrar Àngel Pes, representant de Global Compact Spain, qui va posar l'accent a les Nacions Unides com a garant del canvi global (Objectius del Mil · lenni per al 2015): "s'han produït avenços notables en la reducció de la pobresa i en relació amb els drets de les dones ". L'entorn en què pot créixer l'economia verda ha de ser " pacífic, innovador i democràtic ", ha afirmat. Pere Torres, secretari general d'Empresa i Competitivitat del Govern de Catalunya, va incidir en la necessitat de no reduir l'economia verda a determinats " sectors tradicionalment ambientals", i va apel · lar al principi de " eficiència de l'economia".Paral·lelament als diàlegs es van succeir altres activitats. Les taules rodones sota el títol de Política agrària comuna i desenvolupament rural a Europa i Models Urbans Sostenibles. I el taller de Ecoempreniment, habilitats verds i empreses sostenibles, que amb un format participatiu reunir a organitzacions molt implicades en la promoció de l'eco - emprenedoria: ecodigma, CPRAC, COAMB, Club Emas, Fundació Leitat, Incubaeco i KIM. L'assistència al sisè Global Eco Forum gaudir també de la programació cultural mutidisciplinar: amb les actuacions de la ballarina i coreògrafa Helena Lizari i Domestic Sound System, i les intervencions artístiques de Drap-Art.Finalment, The Dreamers Contest va reunir un públic desitjós de conèixer projectes innovadors, respectuosos amb el medi ambient i basats en el bé comú. En aquesta ocasió, els guanyadors van ser Asmae Amrani ( Cosmètica Natural ) i Sonia Flotats Ávlarez ( soGOODsoCUTE ). Compostatge i reciclatge urbà, energies renovables per a la comunitat agrícola, cosmètica natural o cultius urbans sostenibles són algunes de les idees que vam poder conèixer a través de l'exitós The Dreamers. El càtering ecològic va anar a càrrec de Cook & World, El Granero Integral, Natursoy i Freixenet.El 28 de novembre pròxim, Màlaga serà la capital de la sostenibilitat en l'Europa de la Mediterrània. L', reunirà a l'antic Parador de San Rafael, actual seu de Turisme Andalús (c/ Compañía, 40), experts, pensadors i professionals compromesos amb un futur basat en societats avançades, sostenibles i inclusives. Els diàlegs programats per al primer Andalusia Eco Fòrum, giraran al voltant del turisme sostenible, la innovació i la sostenibilitat en el sector turístic, el turisme responsable i l'ecoturisme en el marc de l'economia verda.