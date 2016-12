Ressò és una estratègia que utilitza una infraestructura o espai col·lectiu per catalitzar un procés de rehabilitació social i urbana Foto: ETSAV.

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès ( ETSAV ) treballa en col·laboració amb altres universitats, empreses, entitats de l'administració pública i altres organismes compromesos amb el desenvolupament sostenible, la promoció d'energies renovables i la màxima eficiència en el sector de la construcció. La proposta ha estat un dels 20 únics projectes triats a nivell mundial per participar en aquesta nova edició del Solar Decathlon Europe 2014.Sota el nom Ressò, un equip de 50 persones definim una manera de treballar. Amb materials orgànics, amb les mans, a poc a poc i de forma acurada, significa fer per tu i per als altres, significa compartir. El nom, és una paraula composta per Rehabilitació i Sostenibilitat i en català significa produir unes vibracions a través de l'ambient amb la intenció de ser repetit. Encara que en una idea global, fer Ressò, tal com l'equip ho entén dins del context de la competició, significa divulgar i fer conèixer idees poc arrelades en la societat amb la intenció de descobrir a la gent, maneres de fer i viure.Ressò és una estratègia que utilitza una infraestructura o espai col·lectiu per catalitzar un procés de rehabilitació social i urbana. L'usuari és un factor indispensable per poder dur a terme el procés de rehabilitació, i la seva actitud i disposició a col·lectivitzar les seves activitats i recursos són determinants per aconseguir aquest estalvi. Igualment important és que Ressò es materialitzi en una construcció autosuficient, adaptable als diferents teixits urbans i que asseguri un confort adaptatiu als seus usuaris .

El projecte Ressò està dirigit a totes aquelles persones que creuen fermament, que el futur de l'arquitectura i la construcció passa per la rehabilitació dels edificis existents

Des d'aquesta òptica, prenem la superfície màxima permesa pel concurs amb la intenció de crear un lloc de trobada i al mateix temps l'espai contingut prendrà les màximes expectatives de volum. L'espai es defineix amb un anell estructural perimetral que queda modulat per tres unitats constructives. D'aquesta manera, podem distingir entre el mur sud i l'espai nord que delimitaran l'espai central, punt neuràlgic i epicentre del prototip. Aquest espai comunitari i col·lectiu central pren un caràcter neutre que assumeix totes les possibles activitats que els usuaris concebin. La seva morfologia denota multifuncionalitat i en no estar dividit ni restringit per cap mur assegura que l'usuari disposi plenament d'ell.L'estratègia energètica i la definició de confort prenen un paper decisiu en les resolucions compositives i al mateix temps, l'orientació a 45º determina la distinció de materials. El mur sud queda íntegrament exposat a la radiació directa a manera de col·lector solar, la doble pell de policarbonat ens assegurarà una bona captació a l'hivern i un generós espai intermedi capaç d'esmorteir la força del sol a l'estiu. D'aquesta manera, s'optimitza el funcionament d'un únic element que a més, origina ventilacions i renovacions de l'aire.D'altra banda, l'espai nord té supòsits diferents, s'aïlla l'exterior per evitar pèrdues energètiques i inclou serveis com la cuina i el bany, elements fixos dins la franja estructural. A més, es crea una nova franja que defineix la càmera habitable, element que dinamitzarà la utilització col·lectiva d'aquests elements. Aquest s'uneix a l'espai central com a complement actiu formant "l'espai Co" (espai central).La gran altura que adquireix el prototip, ofereix a través de la seva estructura, un espai atractiu per als usuaris, un nou lloc on tenir una nova perspectiva i permet una estratificació de l'aire i un millor control de la temperatura.El caràcter social d'aquest espai comunitari, ha portat a introduir nous paràmetres en la definició de confort. El nombre de persones i l'ús concret que se li dóna a l'espai també determinen la temperatura de confort i per això serà crucial contextualitzar les temperatures, ja que entenem confort com un element assequible i adaptatiu. Així doncs, l’ususari s'integra dins de l'estratègia de climatització.

Aquest projecte està dirigit a totes aquelles persones que creuen fermament, que el futur de l'arquitectura i la construcció passa per la rehabilitació dels edificis existents, que les solucions als problemes socials poden ser resolts des d'un punt de vista col·lectiu: potenciar els usos i consums col·lectius i la reducció del consum per mobilitat dels usuaris .Creiem que l'arquitectura ha de respondre als principis de sostenibilitat i especialment en el tancament dels tres cicles: els materials, de l'energia i de l'aigua. Per això, després del concurs, el prototip s'implementarà en un teixit per transformar socialment, cultural i econòmicament. Aconseguir una segona vida efectiva per al prototip és crucial per donar un ús real i comprovar la seva utilització i la dinamització que suposa. Generarà economia i llocs de treball ja que s'utilitzarà a manera d'infraestructura urbana per a aquells que pateixen les conseqüències de dependre de la ciutat.Per això Ressò crea i desenvolupa espais col·lectius per millorar les condicions de confort de tots els ciutadans. Promou i difon la conscienciació de l'usuari com a protagonista de les seves activitats i d'acord amb la saturació del mercat de la construcció, amplia els àmbits professionals de l'arquitecte.Comptem amb l'experiència d'equips com LOW3 o (e)co que ja van presentar els seus respectius prototips en les edicions de 2010 i 2012 a Madrid, i de forma passiva aconseguir respondre a paràmetres de màxim confort de forma econòmica, social i mediambiental. A més, projectes com PAuS, CODA i el suport de grups com SERVICIS o GTR associat al Green Building Council han impulsat la investigació i mesura de la sostenibilitat en l'arquitectura.Així doncs, la recerca en sistemes de façana i la contínua mesura que fem dels sistemes que volem introduir, justifiquen les nostres decisions i comprometen objectivament la formalització del prototip. És per aquesta raó que precisament el nostre lloc de treball consisteix en un hivernacle que ha estat construït pels mateixos alumnes al campus de l'escola durant aquests últims 5 anys . Compta amb cinc mòduls, tres dels quals hem habilitat amb la intenció d'apropiar-nos de l'espai, organitzar-nos i convertir-lo així en el nostre propi laboratori de proves .Igual que s'ha fet durant els últims anys, la voluntat pràctica i lògica del fer defineix el nostre estil i personalitat de voler treballar amb sistemes constructius adaptables i sistematitzats, clars i senzills, fàcils d'entendre i construir. La dinàmica participativa de l'equip està plenament involucrada en la construcció en base a escassos mitjans mecànics . D'aquesta manera la lògica de la construcció a escala humana preval davant els complicats muntatges amb maquinària auxiliar.En conclusió, la bombolla especulativa ha originat una sèrie de problemes impossibles de resoldre mitjançant la construcció de nous habitatges. Creiem en la rehabilitació com a punt de partida tot i que la concebem a través d'infraestructures capaces d'assumir una superfície i un volum per proveir a un col·lectiu . D'aquesta manera, la idea prendrà diferents formalitzacions i els seus materials seran diferents per a cada teixit urbà. Per això, l'equip pren la bastida com a sistema constructiu per al concurs però no és un requisit indispensable per fer Ressò. Creiem en aquest sistema com el més apropiat en el nostre cas: per ser un element que permet una ràpida i senzilla construcció, fàcil de guardar, apilar i transportar i perquè... què millor estructura que la teva pròpia bastida.Així doncs, és important concebre el nostre prototip com una de les formes que la nostra idea de rehabilitació sostenible pot prendre, però no com l'única. Serà un lloc per compartir, i sense un usuari que l'utilitzi com està pensat no tindrà sentit habitar-hi. La col·lectivització és la nostra eina per optimitzar els recursos i millorar el confort dels usuarisEl concurs serà una oportunitat per transmetre la nostra idea i intentar reeducar la societat. Allà mostrarem com aquesta nova manera de viure és possible oferint el nostre espai als concursants per cobrir activitats i demostrarem que la col·lectivització d'usos és pertinent.L'ús d'aquest espai comunitari al llarg del temps comporta un estalvi econòmic que més endavant es pot invertir en una rehabilitació de l'espai privat.