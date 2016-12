enGegA't és un joc de taula per passar-ho bé i aprendre sobre l'eficiència energètica Foto: Verkami.

L'estalvi energètic és un estalvi de diners, però sobretot un estalvi de recursos naturals que ens permet protegir i salvaguardar l'entorn i el medi ambient. És necessari fer accions dirigides a les administracions, escoles, empreses i ciutadans per tal que en prenguin consciència en el seu dia a dia.És per aquest motiu que neix enGegA't , un joc de taula creat per Ainhoa Azorín, de Barcelona, i Maria Molist, de Taradell, dues joves emprenedores amb valors comuns que decideixen unir-se per fer realitat un projecte comú amb la finalitat de difondre, divulgar i conscienciar als ciutadans, empreses i administracions sobre la importància de l'estalvi energètic d'una manera lúdica i divertida.Per tal que Engega't sigui una realitat, la iniciativa es finança a través de la pàgina web Verkami -una manera directa de finançar projectes amb la suma d'aportacions individuals a canvi de recompenses exclusives.enGegA't és un joc de taula representat per l'escala de qualificació energètica que va de la G a la A. Durant la partida els jugadors avancen encertant caselles pregunta, càlcul, paraules tabú o caselles on tots juguen. Els jugadors han d'escalar de la fila de menor qualificació energètica, caracteritzada com a la fila G, fins a la de major qualificació energètica, caracteritzada com la fila A. L'equip guanyador és aquell que en arribar al final disposa de més fitxes energètiques i, per tant, és el més eficient de la partida.Aquest és un joc que compte amb un disseny sostenible, amb la finalitat de prevenir i reduir l'impacte mediambiental, i produït artesanalment a la comarca d'Osona.Els equips d'enGegA't comencen el joc amb 50 energifitxes. En finalitzar el joc, cada equip fa un recompte d'energifitxes amb la finalitat de comprovar quin és l'equip més eficient.En funció de si s'encerten o es fallen les caselles d'enGegA't, els equips guanyen energifitxes, o les perden en forma d'emissions de CO2. La quantificació de les energifitxes guanyades o perdudes de cada casella està definida a la fila de qualificació energètica del taulell. Quan més ens apropem al final hi ha més emoció perquè es posen en joc més energifitxes.Les caselles d'enGegA't estan formades per Preguntes, Càlcul, Tabú, Tots Juguen i Apostes. Les caselles Pregunta, l'equip ha d'encertar la pregunta formulada entre les quatre opcions possibles. Les caselles de Càlcul, l'equip ha d'encertar la resposta en forma de número. Les caselles Tabú, l'equip ha d'encertar la paraula tabú sense l'opció de dir algunes paraules. Les caselles Tots Juguen, participen tots els equips els quals hauran de competir en una prova de rapidesa. Les caselles Aposta, els equips poden escollir la tipologia de targeta apostant el valor energètic de la targeta.Per aconseguir que els equips participants prenguin consciència del valor de l'energia, entren en joc les targetes d'Inversió. Si els equips pugen de categoria energètica, tenen l'opció d'invertir en la proposta d'alguna millora energètica per diferents edificis. Les energifitxes invertides valen el doble, per premiar aquell equip que hagi gestionat les energifitxes invertint-les en projectes d'eficiència energètica.Al taulell d'enGegA't s'han afegit tres caselles que representen un desastre energètic. Quan els equips cauen en aquestes caselles reben una penalització, baixen a una qualificació inferior o perden la meitat de les seves inversions.Des d'aquest dissabte, 12 d'octubre, i en el termini de 40 dies, les aportacions es poden fer a la pàgina web de Verkami.