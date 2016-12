El Govern manté la seva voluntat d’austeritat malentesa i, dins d’aquest context, preveu dissoldre l’ Institut Geològic de Catalunya (IGC) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) per fusionar-los en un únic ens. El seu objectiu, segons fons de Governació, no és prioritàriament l’estalvi econòmic sinó sobretot l’administratiu i de gestió, per facilitar tràmits i evitar duplicitats en les relacions d’empreses. No obstant això, el que pretén, segons el comitè d'empresa de l'IGC, és reduir, independentment de les seves funcions, el nombre d’entitats publiques amb l’afany d'estalviar-se certa quantitat d’euros mitjançant l’acomiadament de part dels treballadors.Des del Comitè d’Empresa de l’IGC volen denunciar que la fusió de l’IGC i de l’ICC no respon a millorar l’administració i la seva gestió, ja que, la creació, l’any 2005 de l’IGC, desvinculant-se de l’ICC després de 10 anys d’estar-hi integrat, ja responia a aquests objectius. En aquest sentit, la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l’Institut Geològic de Catalunya, va crear aquesta entitat amb la finalitat de poder assolir un coneixement adequat del sòl i del subsòl, per a l’aplicació a l’obra pública, a la política territorial, a l’avaluació del risc geològic i a l’elaboració de cartografia temàtica. D’aquesta manera Catalunya s’homologava a nombrosos països que disposen d’un organisme autònom que desenvolupa les seves funcions dins del camp de la geologia i des les diferents disciplines que se’n deriven, amb una reputació reconeguda mundialment.L’IGC proporciona, amb el seu coneixement, respostes a temes d’interès social, econòmics o ambientals que afecten a la nostra societat. A tall d’exemple, actualment l’IGC ha estat present en diversos àmbits d’àmplia repercussió social, com són la comissió del fracking, l’anàlisi dels efectes de les inundacions de la Garona i la crisi sísmica de la costa de Castelló-Tarragona. A més l'IGC és un agent fonamental en la definició i aplicació dels plans de Protecció Civil en front del risc sísmic (Pla Sismicat) i del risc d'allaus (Pla Allaucat), plans que s'activen a partir de les informacions generades pels tècnics de l'IGC. Aquestes tasques són pròpies d’un institut geològic i no d’un ens amb competències sobre geodèsia i cartografia com és l’ICC.Des del punt de vista de les seves funcions, avui en dia, els dos organismes només comparteixen una tasca, la publicació de mapes que realitza l’IGC a partir de les bases cartogràfiques que genera l’ICC. La resta de funcions dels dos organismes corresponen a sectors ben diferenciats i no hi ha cap raó lògica de funcionament que justifiqui la seva unió.«Com a treballadors i ciutadans –manifesten des del comitè d'empresa– encara desconeixem quins són concretament els beneficis econòmics d'aquesta fusió, quins serveis deixaran d'executar-se com a conseqüència de la reducció de massa laboral, i com s'articula aquesta fusió amb la creació d'estructures d'estat. Amb aquest escrit volem defensar l’existència d’un IGC autònom i madur, encara en procés de desplegar completament el seu potencial, dificultat per la crisi, però també per l’excessiva dependència que ha mantingut amb l’ICC des de la seva creació, i ara veurà truncat el seu creixement com a estructura d’estat de manera injustificada.»