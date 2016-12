Pere Casals i Jordi Serracanta durant la presentació de l'Ecoviure 2013. Foto: Catpress



La comissió organitzadora d' La comissió organitzadora d' Ecoviure que integren representants de la iniciativa privada i de les institucions públiques, ha assolit el repte de convocar fins a 23 expositors que comercialitzen productes relacionats amb la biomassa. La fira, que se celebrarà del 18 al 20 d'octubre, mantindrà l'essència i el rigor de les 14 edicions anteriors, amb presència de sectors molts diversos de l'ecologia i la sostenibilitat. La presentació l'ha fet aquest migdia Pere Casals, president del Comitè Executiu de Fira de Manresa i president de la Cambra de Comerç, Pere Casals, i el president de la comissió organitzadora d'Ecoviure i regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta

La embranzida d'Ecoviure es posa de manifest la presència de 109 firmes que ompliran tota la planta baixa del Palau Firal de Manresa i una part de l'exterior. Hi haurà empreses majoritàriament de tot Catalunya, però també de la resta de l'estat i també s'ha confirmat una firma francesa, especialitzada en matalassos i coixins ecològics, i una de portuguesa d'energies renovables.

El prestigi d'Ecoviure es manté viu amb el pas dels anys perquè l'organització sempre ha tingut cura de certificar la qualitat dels productes que s'exposen i perquè la fira sempre ha anat aparellada de jornades tècniques i els darrers anys del fòrum de l'energia que porten a Manresa professionals de primera línia i es generen debats d'alt nivell.

Manresa tornarà a ser, doncs, durant tres dies la capital de la sostenibilitat amb un paper creixent de les energies renovables, en especial la biomassa que ha assolit un especial protagonisme al Bages, una comarca amb importants masses forestals i amb una gran sensibilitat per combatre els incendis forestals. Una correcta gestió del bosc suposa la retirada de molta fusta petita que deixa de ser un perill i que es pot convertir en estella, pellet o llenya per a calderes, llars de foc, etc.

Enguany, per delimitar els espais comercials, es tornaran a utilitzar palets de fusta, una vegada constatada la seva funcionalitat i bona acollida per part d'expositors i visitants.

Programa de l'Ecoviure 2013