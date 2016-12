Una de les reunións de preparació de la Xarxa. Foto: Arxiu.

Aquest dissabte 5 d'octubre s’han reunit al Centre Cívic Pla de Palau de Girona les diferents organitzacions, col·lectius i persones d'arreu del territori català per tal d’organitzar-se sota la recent batejada Xarxa per la Sobirania Energètica. La xarxa neix de la necessitat de diferents col·lectius d’actuar conjuntament com a subjecte polític sobre diferents actors -especialment les administracions- i facilitar un escenari de transició cap a un model energètic democràtic, just i sostenible.El col·lectiu ha estat promogut per la Plataforma Aturem el Fracking – Model Energètic, de la qual formen part organitzacions com Ecologistes en Acció, la Cooperativa Som Energia, l'IAEDEN-Salvem l'Empordà, l'Associació de Naturalistes i l'Ateneu Naturalista de Girona, l'ODG o Enginyeria Sense Fronteres-Catalunya, entre d'altres. L'impuls de crear una xarxa va sortir de la primera jornada que va tenir lloc a Barcelona el passat 8 de juny.Indignats amb l'actual situació de despropòsit energètic i amb la il·lusió per tirar endavant una transformació energètica ineludible al segle XXI, s’ha decidit dedicar esforços al desmantellament de l'actual oligopoli energètic, facilitant la descarbonització de l'economia a partir d'una transició ordenada cap a les energies renovables i descentralitzant el sistema de generació per tal de disminuir i democratitzar les agressions sobre el territori, evitant tanmateix les polítiques d'acaparament energètic en altres països que es tradueixen en guerres com les d'Irak o Líbia, i violacions de drets humans en general.Aquesta ha estat la segona trobada de la xarxa i ha comptat amb l'assistència d'organitzacions de defensa del territori, emprenedors de pimes del sector de les renovables, organitzacions del moviment antinuclear, alcaldes, acadèmics, grups de transició, grups locals d'indignats amb l'estafa elèctrica, etc. Durant aquesta segona jornada també s’ha concretat les diferents línies de treball a adoptar, les quals inclouen campanyes com l’avaluació dels comptadors digitals elèctrics (smart meters), la promoció d’e l’autoconsum i la consegüent desobediència al decret d’autoconsum, l’avenç cap a la gestió democràtica local i regional de l’energia, l’aturada del model obsolet que representa la MAT, o un “Tòxic Tour” per les perles de la degradació ambiental i social fruit del model energètic actual a casa nostra .A més, s’ha consensuat el document base que guiarà l’acció de la xarxa. El text aposta per les bases d’una transició cap a un panorama energètic més democràtic, amb l’existència de control social, d’abandonament dels recursos fòssils i l’urani, decreixentista i arrelat al territori.Trobareu el document base i més informació a: http://canvimodelenergetic.wordpress.com/