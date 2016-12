Economia Nació Digital | Actualitzat el 26/09/2013 a les 10:18h

La tarifa de la llum torna a pujar

S'enfilarà aquest octubre per quarta vegada consecutiva, aquest cop un 3,1%

El rebut de la llum s'apujarà un 3,1 per cent a partir de l'1 d'octubre. La subhasta elèctrica entre les empreses comercialitzadores s'ha tancat aquest dimarts amb un encariment del preu base de l'electricitat. Una puja que el govern espanyol no compensarà.



El cost de l'energia que surt d'aquestes subhastes serveix per fixar en un 50 per cent la tarifa final. L'altre 50 per cent correspon al govern espanyol, que ja va avançar que mantindria congelada la part que regula per a aquest quart trimestre.



Després d'aquesta pujada, l'any tancarà amb quatre increments de la tarifa elèctrica, inclosos els del 3% al gener, de l'1,2% al juliol i del 3,2% a l'agost, i amb una única però significativa baixada, del 6%, a l'abril. Inclosa la nova pujada d'octubre, la tarifa s'ha encarit al voltant de l'11% des del gener del 2012.