Masia amb instal·lació d’energia fotovoltaica. Foto: Foto: Girasol, recursos en energies renovables



El projecte MASIES + SOSTENIBLES es consolida i realitza un pas endavant en l’àmbit del territori català, ja que el Departament d’Agricultura ha aprovat l’ajut de cooperació catalana entre grups Leader que permet la continuïtat del projecte i el seu desenvolupament en altres territoris.

El Departament ha valorat la trajectòria tècnica i els reconeixements obtinguts pel projecte per a que sigui un referent de l’aplicació de la sostenibilitat en el medi rural català i per aquest motiu ha confiat en la coordinació del projecte per part del Consorci de la Catalunya Central, i el seu desenvolupament en el Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Noguera, Segrià, Garrigues, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Camp, Priorat, Baix Ebre i Montsià.

El projecte pretén desenvolupar la base de dades MASICAT per conèixer en quina situació es troba l’hàbitat dispers de Catalunya per tal de plantejar accions de millora, a més de desenvolupar aspectes tècnics en energies renovables, ecoconstrucció, materials, tècniques constructives, marc legislatiu actual i dur a terme la 3ª edició de les jornades i fira masies + sostenibles els dies 26 27 d’octubre a Solsona.