Enric Duran és en un lloc desconegut des que l'Auidència provincial de Barcelona va negar-li el seu dret a una defensa justa. Foto: Arxiu CIC.

En un comunicat fet públic avui , 17 de setembre de 2013 ––coincidint amb el cinquè aniversari de l'anunci a la publicació Crisi de l'expropiació bancària que va fer––, Enric Duran anuncia que està valorant «dur a terme les accions legals adequades, davant la vulneració de drets que està succeint cada dia que passa en relació a la meva defensa».Afirma que s'han vulnerat el dret a la informació del procés, el dret a escollir testimonis, el dret a escollir lliurement advocat i el dret a tenir un advocat defensor.«Sembla ser ––diu Enric Duran en el comunicat–– que la secció segona de l'Audiència provincial de Barcelona s'ha inventat una nova llei que diu que un acusat en rebel·lia perd els seus drets fonamentals en relació al procés de defensa.»Per a Duran, els motius que van justificar aquella acció anunciada el 17 de setembre de 2008 no han prescrit i per això continua «facilitant suport a d'altres iniciatives, que pretenen realitzar accions similars i per això, tampoc, no he renunciat a trobar i aprofitar nous forats que deixa el sistema bancari en la seva desmesurada voluntat de lucrar-se a través dels estalvis de la gent».Segons manifesta en el comunicat, «les forces policíaques de l'Estat espanyol no em busquen només per l'acció explicada el 2008, sinó, també, per una altra, encara que més petita, realitzada el 2011».En el comunicat també ha analitzat alguns aspectes d'actualitat per després opinar que «l'encriptació, el bitcoin i les impressores 3D són puntes de llança de tota una sèrie de tecnologies revolucionàries que tot just comencen, per multiplicar la llibertat dels individus i de les xarxes autoorganitzades al marge del poder, posant data final a l'hegemonia dels Estats-nació tal com els hem conegut en les darreres dècades».Davant d'aquests reptes, Enric Duran considera que «els qui treballem per una revolució integral que inclogui la construcció de noves estructures d'autoorganitació social i política, alhora que una transformació profunda de l'ésser humà que recuperi l'ésser comunitari, tenim un repte encara més gran del que havíem imaginat».En aquest sentit, Duran anuncia el rellançament del col·lectiu RADI , creat ara fa mig any.Enllaç al comunicat sencer: http://www.enricduran.cat/comunicat17s2013 Contacte: comunicacio@enricduran.cat