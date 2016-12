Planta de fusión DEMO: DEMOnstration Power Plant. Foto: CIEMAT

Barcelona acollirà, del 16 al 20 de setembre, l'onzena edició del Simposi ISFNT, International Symposium on Fusion Nuclear Technology (ISFNT-11, Simposi Internacional sobre Tecnologia de Fusió Nuclear). Aquest esdeveniment ha estat organitzat pel CIEMAT juntament amb l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya ( IREC ), amb la col·laboració de Fusion for Energy (F4E), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), Fundació b_TEC i Agència per a la competitivitat de l'empresa (ACC10).Des de la primera edició, l'International Symposium on Fusion Nuclear Technology (ISFNT), de caràcter bianual, és reconeguda com un dels principals trobades internacionals sobre les tecnologies necessàries per a la construcció d'un reactor de fusió. L'objectiu principal és fomentar la col·laboració entre científics i enginyers que treballen en les moltes disciplines tècniques del camp, generar sinergies i identificar els mitjans necessaris per a resoldre les qüestions clau.El CIEMAT participa en l'organització d'aquest esdeveniment a través del Laboratorio Nacional de Fusión (LNF) i dels seus representants, com Joaquín Sánchez Sanz (director del LNF), chairman de la conferència, o Àngel Ibarra Sánchez (cap de la Divisió de Tecnologia de Fusió del LNF), secretari científic. El LNF lidera el programa espanyol de Ciència i Tecnologia de Fusió Nuclear a través de l'explotació del dispositiu TJ-II , instal·lat a la seu madrilenya del CIEMAT, mitjançant la participació en els principals experiments mundials de fusió com JET (Joint European Torus), LHD (Large Helical Device), W7X (Wendelstein 7-X), ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) , JT-60 (Japan Torus) i IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility) i contribuint al desenvolupament de coneixement i tecnologies per a DEMO i la Planta de Potència.El CIEMAT exposarà en aquesta trobada un gran nombre de treballs que permetran presentar els principals avenços en les àrees relacionades amb les tecnologies de fusió que es desenvolupen en el Laboratorio Nacional de Fusión, en el marc dels projectes d'investigació de fusió nacionals i internacionals vigents. Així, per exemple, es presentaran la participació del CIEMAT en el disseny d'enginyeria del projecte IFMIF, resultats obtinguts en la caracterització de l'efecte de la radiació amb ions lleugers de materials funcionals com ceràmiques de liti i materials estructurals o resultats obtinguts en la modelització i caracterització del triti en els sistemes de diferents tipus d'embolcalls regeneradors presents en els futurs reactors de fusió.En aquesta onzena edició de l'ISFNT es presentaran al voltant de cinc-cents treballs de diferents àrees: Tecnologies de primera paret del reactor, Enginyeria de materials per fusió, Disseny de sistemes nuclears, Operació i control del plasma, entre d'altres. Així mateix, i paral·lelament al Simposi, se celebraran diferents Satellite Meetings (reunions sectorials).També coincidint amb el simposi es realitzaran diferents activitats de caràcter industrial, com una Exhibició Industrial (al Palau de Congressos de Barcelona) de les principals empreses i institucions relacionades amb la tecnologia de fusió del país o Industrial Workshop.El Simposi serà inaugurat pel secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, P. Torres, el director de F4E, Dr H. Bindslev i D. Joaquín Sánchez, director del Laboratorio Nacional de Fusióo i chairman de la conferència.