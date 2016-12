Diàriament a la Ciutat de Mèxic i àrees conurbades es generen més de 12 mil tones de deixalles, molts de les quals són reutilitzables o reciclables i continuen tenint un gran valor comercial com a matèria primera per elaborar productes nous.Per reduir la producció de deixalles i impulsar el desenvolupament de productes locals, hi ha un nou programa d'intercanvi: el Mercat d'Intercanvi , on els residus inorgànics són recol·lectats i enviats a diferents companyies especialitzades en reciclatge perquè puguin ser reutilitzats i, a canvi es donen punts verds amb els quals adquirir aliments frescos cultivats localment. El Mercat d'Intercanvi es fa el segon diumenge de cada mes.El Mercat d'Intercanvi consisteix en l'intercanvi de residus reciclables (paper, vidre, cartró, llaunes d'alumini, PET, tetrapack i electrònics) per productes agrícoles produïts en el Districte Federal. L'intercanvi es realitza d'una forma molt senzilla:La Secretaria del Medi Ambient estableix una valorització dels residus reciclables exclusivament per a aquest programa.La població acudeix al mercat amb els seus residus separats i nets.Al Mercat d'Intercanvi els seran canviats per un mecanisme de "punts verds" amb els quals podran adquirir productes agrícoles.Amb els punts verds els ciutadans ingressen al mercat de productes agrícoles per realitzar les seves compres.Al programa el públic assistent podrà intercanviar residus per productes de temporada com enciams, nopals, espinacs, tomàquets, formatges, moles o plantes, entre d'altres productes.Amb l'objectiu que un major nombre de persones siguin beneficiades amb la barata de residus per productes agrícoles, el màxim de residus permès per persona és de 10 quilograms i el mínim un quilogram.Els productes agrícoles provenen de Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta i altres zones agrícoles del Districte Federal. La intenció és fomentar i donar suport als productors del sòl de conservació amb l'objectiu de conscienciar la població sobre l'oferta local que existeix.Els productors agrícoles ofereixen més de 60 productes provinents dels emprius de San Luis, San Gregorio, San Pedro Atocpan, la zona lletera de Milpa Alta i Xochimilco, entre verdures, hortalisses, moles, formatges, plantes d'ornato, llavors, herbes aromàtiques i dolços típics.És important destacar que en consumir productes locals s'eviten grans trasllats de mercaderies i es disminueix la petjada de carboni, es genera el comerç just i es mantenen productives les chinampas (tancats agrícoles tradicionals) i terres agrícoles del sòl de conservació de la Ciutat de Mèxic.