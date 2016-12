Al vespre, quan la fotosíntesi s'atura, la respiració de la vegetació contínua. El major escalfament nocturn que diürn del nostre planeta afecta especialment aquest procés, amb efectes que impacten significativament sobre el balanç de carboni global. Foto: José Luis Ordóñez.

Referència

L'augment de temperatura que està experimentant el planeta s'ha repartit de forma desigual al llarg de l'últim segle. En concret, les temperatures mínimes, registrades durant la nit, han crescut 1,4 vegades més que les temperatures màximes experimentades durant el dia. Aquest fenomen ha provocat l'alteració dels fluxos de carboni i del creixement vegetal en l'hemisferi nord, segons revela una investigació internacional en què ha participat el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i que es publica avui a la revista Nature.Aquesta conclusió es desprèn de l'anàlisi de dades recopilades al llarg de 28 anys sobre la quantitat la qualitat i el desenvolupament de la vegetació , així com de mapes de intercanvi de CO2 i de mesures in situ d'aquest gas en les atmosferes d'Alaska i Hawaii (tots dos a Estats Units).A les regions boreals, fredes d'alta muntanya i humides temperades, l'augment generalitzat de les temperatures diürnes (màximes) estimula la fixació de CO2 durant les hores de sol, però el major augment de les temperatures de nit (mínimes) estimula encara més la respiració, limitant així la captura de CO2. A més, en les regions temperades i àrides s'ha comprovat l'efecte contrari, el que afegeix asimetria a aquest flux, que està directament relacionat amb el creixement vegetal .L'investigador del CREAF i del CSIC Josep Peñuelas, únic espanyol a la investigació, assenyala: "Per poder fer previsions fiables i treure conclusions sobre el funcionament dels ecosistemes terrestres i la seva capacitat d'absorció de CO2 hem d'incloure fenòmens essencials com aquest en els nostres models" .Els efectes sobre l'augment de les temperatures màximes en ambdós ecosistemes ja eren coneguts. No obstant, segons Peñuelas, "aquest estudi posa de relleu que l'augment de les temperatures nocturnes també s'ha de tenir en compte".Peng S, Piao S, Ciais P, Myneni RB, Chen A, Chevallier F, Dolman AJ, Janssens Y, Peñuelas J, Zeng H, Zhang G, Vicci S, Wan S, and Wang S (2013), " Asymmetric effects of day and night-time warming on Northern Hemispheric vegetation ", Nature . DOI: 10.1038/nature12434