Tot i que Unió de Pagesos celebra que el Departament de Territori i Sostenibilitat permeti circular tractors per la C-15 en les mateixes condicions de l’any passat, entre Igualada i Puigdàlber, des d'ara i fins el 15 d'octubre per la verema, tal com reclamava el sindicat i com s’havia fet anys anteriors, el sindicat vol que es permeti circular indefinidament els tractors per l’Eix Diagonal (C-15 i C-37) des d’Olèrdola (Alt Penedès) fins a Sant Salvador de Guardiola (Bages) i per aquest motiu convoca una concentració aquest dilluns 12 d'agost a les 10:00 h del matí a la rotonda de la N-II, sota la C-15 (tram enllaç amb C-37. Sortida C-15 i C-37 direcció Igualada).Unió de Pagesos considera inexplicable que cada any es repeteixi la mateixa situació, i lamenta que l’autorització no hagi començat l’1 de juny per facilitar la circulació durant la sega.Unió de Pagesos ha denunciat reiteradament que la prohibició suposa més temps de trajecte, i més risc, ja que en molts casos s’ha de circular per carreteres estretes, amb revolts pronunciats i poca visibilitat. A més, les vies alternatives passen per dins dels nuclis urbans dels municipis. Unió de Pagesos vol que l’autorització inclogui tot aquest tram. Durant el 2011 i 2012, més de quinze ajuntaments i els consells comarcals de l’Alt Penedès i l’Anoia van aprovar mocions, a instància d’Unió de Pagesos, sol·licitant a la Generalitat que s’autoritzi definitivament la circulació de tractors per la C-15 i la C-37.