El dret al sol serà reivindicat aquest dimecres davant de la presó Model, a Barcelona.

L’acte, que convoquen Eurosolar, Fundació Terra, Intiam Ruai, Som Energia, Ecologistes en Acció i Tanquem les Nuclears s’ha pensat per cridar l’atenció dels mitjans a través d’una acció cridanera: demanar l’ingrés a la presó Model (al carrer d'Entença, 155) per voler fer un ús directe de l'electricitat generada amb el sol.Davant l’anunci de la imminent publicació d’un Real Decreto per regular la producció elèctrica que tipifica l'autoconsum domèstic amb energia solar fotovoltaica com una infracció greu que pot ser multada fins amb 30 milions d’euros, les diferents entitats que defensen el Dret de la ciutadania a aprofitar les energies renovables per lluitar contra el canvi climàtic, han decidit declarar-se 'culpables' de fer servir l’energia fotovoltaica de forma que permeti estalviar la generació d'electricitat bruta feta amb combustibles fòssils i nuclears. Per això, demanaran l’ingrés a la presó model de forma preventiva dels seus representants així com dels seus kits de generació i us directe de l'electricitat generada amb el Sol.La penalització de l'autoconsum per a tots aquells ciutadanes i ciutadans que vulguin produir i utilitzar la seva pròpia energia és un atac directe al Drets humans i a la democràcia energètica, ja que impedeix que qualsevol persona pugui contribuir a la reducció d’emissions per evitar el canvi climàtic.La nova regulació que prepara el Govern espanyol vol impedir que la ciutadania pugui exercir el dret a l’ús lliure del sol de forma que no només no s’alteri la qualitat de la xarxa elèctrica sinó que a més n’estalviï costos a la societat, ja que s’evita que s'hagin d'importar combustibles fòssils, s'hagi de generar electricitat bruta i s'hagi de transportar i distribuir fins als llocs on se’n fa l’ús final.Les entitats convocants, a través dels seus representants legals, denuncien aquesta situació que vulnera clarament la legislació europea d’implantació de les renovables i de les polítiques de lluita contra el canvi climàtic. L’autonomia energètica ciutadana és un dret inalienable que no és pot penalitzar com pretén fer el Govern espanyol per protegir els interessos de l’oligopoli energètic que està escanyant a tots els sectors de l’economia a més dels usuaris domèstics.