Gro Harlem Brundtland. Foto: Harry Wad.

Els Verds-Alternativa Verda i l'associació Una Sola Terra denuncien en un comunicat la instrumentalització del Premi Internacional Catalunya 2013, que el govern de la Generalitat lliurarà el pròxim 26 de juliol a l'exprimera ministra de Noruega i exdirectora de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la socialdemòcrata Gro Harlem Brundtland , per la seva contribució a la defensa de la salud i el medi ambient del planeta.La cerimònia, a la qual no s'ha convidat a cap organització ecologista representativa de Catalunya, esdevé un acte d'encobriment (greenwashing) del govern de CiU per ocultar la seva claudicació en la gestió ecològica del territori tot i fomentant un model energètic a favor del lobby nuclear i de les energies fòssils. El mateix govern que honora a la senyora Brundtland permet la fallida de la gestió dels espais naturals protegits, menysté el desenvolupament de les energies renovables i la democratització de l’energia.L'OMS, que va regentar la premiada, ha jugat un paper clau en menystenir l'impacte radiològic sobre la població afectada i els treballadors que varen intervenir en les tasques d'emergència dels accidents nuclears de Three Mile Island (1979), Txernòbil (1986) i Fukushima (2011).L'atorgament d'aquest premi coincideix amb un informe fet públic per la ONG Global Witness que revela que cada setmana són assassinats dos activistes ecologistes al món per lluitar contra projectes impulsats per multinacionals energètiques i agroforestals que destrueixen les seves formes tradicionals de supervivència. Amnistia Internacional ha declarat que totes les cultures i pobles indígenes, “guardians de la terra”, que defensen les selves i rius dels seus territoris es troben en perill: a Brasil, Colòmbia, India, Costa Rica, Indonèsia, Mèxic, Honduras, Filipines, Tailàndia, Camerun… A Rússia les ONG ecologistes son considerades “agents estrangers” i perseguides (vegeu Le Monde”, 21-22/07/2013).En aquestes circumstàncies considerem fracasades les propostes i expectatives reformistes d'aquell informe Our Commun Future (El nostre futur comú), presentat a l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1987, que amb un equip d'experts va liderar la senyora Brundtland junt amb Maurice Strong, impulsor de la Cimera de Rio 92.El capitalisme global i el socialisme de creixement han utilitzat el concepte de “desenvolupament sostenible”, que va introduir l'informe, per “pintar de verd” un nou procés de centralisme tecnocràtic mundial basat en el control dels recursos naturals estratègics i el domini de les energies del Sol.La senyora Brundtland, lamentem dir-ho, simbolitza avui la claudicació de la classe política dominant a favor del creixement econòmic, l’industrialisme ecocida i la nuclearització en detriment de la salut dels sistemes naturals i les poblacions. El govern Mas atorgant-li aquest permi realitza una operació de màrqueting i d'ecoblanquejament polític de la seva inoperant gestió ecològica a Catalunya.Entenem que la única alternativa viable, democràtica i ética a la crisi que patim és un nou model de desenvolupament basat en les lleis de la Naturalesa, el control democràtic dels recursos naturals i de les energies renovables, un decreixement del consumisme i acabar amb l'actual colonialisme energètic.