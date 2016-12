La nova reforma elèctrica del Govern espanyol posa dempeus les cooperatives d'energia verda. Foto: X.B.C.

Que la reforma energètica que ha aprovat en part (i la resta en tramitació urgent) el govern constitueix l'atac definitiu contra el model energètic net i al servei de la Ciutadania que demanda el planeta i la nostra societat. Que els únics que surten indemnes són, un cop més, les poderoses empreses que dominen el sector elèctric. Per molt que ens intentin convèncer que el sacrifici que s'imposa als diferents agents és equilibrat, és evident que les companyies del lobby elèctric acabaran repercutint als consumidors les retallades que ara se'ls apliquen. Seran aquests mateixos consumidors, juntament amb els contribuents via pressupostos generals de l'Estat i, sobretot, els productors d'electricitat renovables els que patiran íntegrament l'ajust. Que amb la proposta de regulació de l'autoconsum, el govern envia un senyal: no importa reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils, no importa el canvi climàtic, no importa l'atur, ni importa fer desaparèixer un sector productiu en què, per una vegada , el nostre país s'havia col·locat en una posició d'avantguarda. L'únic que importa és acabar amb el dèficit de tarifa, afectant el mínim possible al compte de resultats de les grans elèctriques (quan són aquests grans beneficis els autèntics culpables del dèficit). No es podran muntar els milers de petites instal·lacions lligades al consum, tot i no necessitar ja cap tipus de suport econòmic, simplement perquè la producció d'aquestes plantes, disseminades per tot el territori, competeix amb l'electricitat generada per les centrals contaminants propietat d'UNESA. Que, com ha demostrat ja repetidament aquest govern (que va votar en contra de la Directiva europea en aquest sentit), l'estalvi i l'eficiència constitueixen un problema i no una de les eines de solució dels greus problemes que enfrontem en l'àmbit energètic. En aquesta ocasió, la proposta d'augmentar el terme de potència en la nostra factura de la llum (la quantitat fixa que paguem, amb independència que el consum sigui menor o major) suposa incentivar aquest mateix consum. No ens oblidem: les grans elèctriques han de vendre electricitat per posar a funcionar a les seves centrals de cicle combinat que ara estan aturades. Que, com s'ha demostrat, el poder polític i econòmic està per davant i no a favor de l'interès general. Que només ens queda mobilitzar-nos, participant en les plataformes que defensen el canvi i pressionant per tots els mitjans possibles als que ens governen.

Després de la roda de premsa celebrada ahir, 23 de juliol, a Madrid, les cooperatives d'energia verda Som Energia, Zencer, Goiener, Enerplus, juntament amb organitzacions que fomenten les inversions netes entre la ciutadania (Viure de l'aire, Ecooo), i l'organització degana en defensa d'un model energètic net i democràtic (Fundació Terra) s'han unit per traslladar a l'opinió pública el següent:Però encara més important, i aquest és el missatge principal que volem traslladar a la ciutadania és que no n'hi ha prou amb mobilitzar-se, cal passar a l'acció. Les organitzacions aquí presents representem l'avantguarda del fer en el camí cap a un nou model energètic. Recolzant-nos, els ciutadans aconseguirem molt abans l'objectiu que perseguim: un model energètic basat en l'estalvi, l'eficiència, les renovables i la sobirania energètica.No ens oblidem que aquestes organitzacions representen, avui dia, l'autèntic enemic a batre. Per això, necessitem el suport de la ciutadania, reforçar aquests brots verds (aquests sí que ho són) del canvi de model energètic (i també econòmic), perquè no podem sortir de la crisi i no deixarem de patir crisi cada vegada més profundes, sense canviar aquests models.