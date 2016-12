Imatge que es va utilitzar a Alemanya per reclamar al Bundestag un impuls ferm al desenvolupament de les energies renovables. Foto: Arxiu.

Pep Puig, president d'a l'Estat espanyol (Associació Europea per les Energies Renovables) ha escrit una carta als dirigents de les diverses organitzacions de les energies renovables per proposar-los una gran manifestació a la tardor a Madrid per mostrar el rebuig davant el darrer decret-llei elèctric."Us proposo –escriu Pep Puig– que valorem conjuntament la possibilitat d'organitzar, a la tardor, una concentració davant del Ministeri en què tinguin cabuda totes les persones físiques i jurídiques que estimen les energies renovables: des de les empreses que desenvolupen tecnologies per a l'aprofitament dels fluxos biosfèrics que contenen energia, fins als treballadors que amb la seva perícia munten els enginys i els posen en marxa, i, avui veuen perillar els seus llocs de treball, des de les associacions empresarials que agrupen el sector industrial, fins als sindicats de treballadors i sindicats camperols, des de les associacions ecologistes i de consumidors fins a la ciutadania agrupada en cooperatives d'energia, etc."La greu situació per la qual travessen totes les energies renovables a l'Estat espanyol, bé mereix, segons el president d'Eurosolar a Espanya, un pas endavant i "aquest no pot ser altre que manifestar el nostre rebuig a les polítiques que pretenen mantenir el domini de combustibles fòssils i nuclears en el subministrament d'energia espanyol, en detriment de les fonts d'energia renovables que són les úniques que, a curt termini, poden significar un important tomb a la greu situació econòmica que porten associades les importacions de combustibles (fòssils i nuclears) de països allunyats".Puig recorda en aquesta missiva la gran manifestació que hi va haver a Berlín, davant el Bundestag, quan, ja fa temps, el Parlament alemany, va titubejar en el seu suport a les renovables. S'hi van poder veure des d'empresaris de la indústria de renovables, fins a ecologistes; des de sindicats del metall, fins a sindicats d'agricultors, tots ells acompanyats de nombrosos camions carregant góndoles i pales d'aerogeneradors, seguidors solars i plaques solars fotovoltaiques…, tot això sota un únic lema: MIT UNS IN DIE Zukunft - DEUTSCHLAND IST ERNEUERBAR, que es pot traduir com: JUNTS CAP EL FUTUR - ALEMANYA ÉS RENOVABLEPuig proposa doncs treballar conjuntament sota el lema: JUNTS CAP AL FUTUR - ESPANYA ÉS RENOVABLE.