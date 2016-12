Una exposició continuada i breu al sol pot evitar la manca de vitamina D. que produeix, entre d'altres, malalties òssies. Foto: X.B.C.

Tot i que vivim en un territori amb moltes hores de sol –principal font de vitamina D–, la majoria no té els nivells adequats d'aquesta vitamina, essencial per a la formació i manteniment adequat dels ossos. Per pal·liar aquest dèficit i prevenir les malalties que se'n deriven, des de l' Hospital Sant Rafael de Germanes Hospitalàries de Barcelona es recomana una exposició al sol de 15 minuts al dia durant tot l'any."La gent acostuma a prendre el sol només durant els mesos d'estiu, la qual cosa, a més d'un augment del risc de melanoma, provoca que, la resta de l'any, el cos tingui una mancança de vitamina D", explica la doctora Isabel Rotés, cap del Servei de Reumatologia del Centre.Segons Rotés, els "empatxos de sol" durant l'estiu, contràriament al que s'acostuma a pensar, no permeten disposar d'una "reserva natural" de vitamina D. "A mesura que ens posem morèns sintetitzem menys quantitat d'aquesta vitamina, ja que la pell crea una capa de protecció natural que impedeix l'entrada dels raigs ultraviolats, responsables de la formació de vitamina D", assegura.Per aquesta raó, des de la Unitat de Reumatologia de l'Hospital Sant Rafael es recomana exposar diàriament el cos al sol, sobretot la cara, els braços i l'escot, i fer-ho sense l'ús de cremes solars, les quals no permeten l'entrada de la radiació UV. Tanmateix, s'alerta que aquesta exposició cal que es faci abans de les dotze del migdia i després de les cinc de la tarda, evitant les hores de màxima radiació i reduint, així, el risc de patir un melanoma.La manca de vitamina D comporta un dèficit d'absorció de calci a nivell dels budells i, per tant, una disminució de la mineralització dels ossos. "Això pot donar lloc al desenvolupament de malalties com el raquitisme, en el cas dels nens, o l'osteoporosi, en els adults”, assenyala la doctora Rotés. Així mateix, des de l'Hospital Sant Rafael adverteixen que la falta d'aquesta vitamina també pot provocar debilitament muscular (miopatia proximal).Malgrat que la falta de vitamina D s'estén al conjunt de la població, les persones de més de 50 anys tenen més dificultats per sintetitzar-la. En el cas de les dones, això s'afegeix al dèficit d'estrògens durant la menopausa, que pot produir una pèrdua de calci que deriva en diferents malalties òssies. Per això, segons indiquen des del Servei de Reumatologia, la meitat de les dones majors de 50 anys pateixen osteoporosi.L'evidència que la manca d'exposició solar provoca uns nivells deficitaris de vitamina D es troba en la gent gran institucionalitzada, per exemple, en residències. Aquestes persones, que pràcticament no estan exposades al sol, són les qui en presenten un major dèficit. En aquests casos, els especialistes assenyalen que l'aportació alimentària de vitamina D és clau, encara que la ingesta dietètica només proporcioni entre el 10-20% del nutrient necessari.Els aliments naturals rics en vitamina D són pocs: peix blau, olis de peix i alguns vegetals o cereals. Per aquest motiu, des de l'Hospital Sant Rafael s'aconsella a la població amb escassa exposició solar el consum d'aliments enriquits amb aquesta vitamina. “Fins fa pocs anys, a l'Estat espanyol no es disposava d'aquest tipus de productes”, explica la Dra. Isabel Rotés. “Per contra, en els països nòrdics, gràcies a la ingesta d'aquests aliments, la població presenta un major manteniment dels nivells adequats de vitamina D, malgrat comptar amb menys hores de sol”, assenyala la cap de Reumatologia de l'Hospital.