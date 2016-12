Conferències

Aquest diumenge 30 de juny se celebraran al pavelló de Canet d'Adri unes jornades lúdico-reivindicatives pel canvi de model energètic. A partir de les onze del matí hi haurà conferències impartides per membres del grup d'energia d'IAEDEN, la Plataforma Unitària contra l'autopista elèctrica Monzón-Isona, la Plataforma anti-fracking, del Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, Som Energia i la Cooperativa Integral Catalana.Al migdia hi haurà una paella feta amb productes ecològics al preu de 5€. També, al llarg de tot el dia, hi haurà tallers de plantes remeieres i preparació de productes naturals, d'espelmes, de reciclatge de llana amb la qual es construirà un tipi, espectacles de màgia amb el Mag Iber, d'humor i circ amb Circolate, i l'actuació del pallasso Sr. Brokil, de La Kratacolica. Al vespre hi haurà concert de Buena Onda i d'Eduard Canimas.Per a qualsevol questió, podeu contactar amb l'Albert Riera, portaveu de l'associació, al 617506406.Diumenge 30 de juny. Pavelló de Canet d'AdriA partir de les 11 del matí:-Grup d'energia IAEDEN.-Plataforma unitària contra l'autopista elèctrica Monzón-Isona.-Plataforma Anti-Frackinng-Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans.-Taller de plantes remeieres i preparació de productes naturals.-Taller d'espelmes, de reciclatge de llana i construcció d'un tipi.Animació infantil a càrrec d’Escola de Circ “Carmeta”Dinar popular amb menjar ecològic per 5€.Tarda:- Som energia, cooperativa d'energia verda.- Cooperativa Integral Catalana CIC, projecte d'oli reciclat Posa-hi Oli.- Assemblea – col·loqui.- Mag Iber presentant l'espectacle “Trucos de la vella Iberia”.- Sr Brokil (La Katracolica)- CircolateVespre:-Buena Onda-Eduard Canimas