La qüestió independentista arriba al camp de l'energia. Foto: Joan Parera.

En resposta a les recents declaracions del Director General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat, Pere Palacín, a la jornada sobre energia organitzada per la Cambra de Comerç de Girona el 26 de juny passat, on assegurà que una Catalunya independent gaudiria d’autosuficiència energètica, Ecologistes en Acció considera que és inacceptable que la consecució d'objectius legítims com la independència es fonamenti en mitges veritats.Resulta poc seriós i gratuït proclamar l'autosuficiència energètica de Catalunya, quan el nostre territori no disposa de fonts energètiques que cobreixin el consum actual en tots els àmbits: transport, indústria, llars, etc. Les dades demostren tot el contrari: Catalunya és tremendament dependent en quant al seu consum energètic.Davant aquestes opinions aventurades i sense fonament, des d'Ecologistes en Acció es preguntem si el senyor Palacín vol enganyar els ciutadans per a la consecució dels seus objectius, o simplement no entén la realitat del sector de l'energia. L'única vía d'autosuficiència passa obligatoriament per un canvi radical en la politica energètica actual cap a un model sostenible basat en fonts renovables. Un repte que no podem postergar per més temps i en el que ens juguem el nostre futur com a país.Ni tan sols pel que fa al consum elèctric Catalunya seria autosuficient. El consum elèctric a Catalunya és dependent en un 50% de l'energia nuclear. Amb aquesta tecnologia es continua fent la trampa de considerar-la com autòctona, quan no ho és: no hi ha mines d'urani en explotació, i no es poden dur a terme les nombroses fases del cicle d'enriquiment de l'urani. A més, Catalunya necessita importar cada any electricitat d'altres comunitats autònomes i de França: gairebé un 12% segons l'últim informe de Red Eléctrica (REE).L'autosuficiència energètica només és possible amb fonts d'energia autòctones. En aquest sentit, les energies renovables són les que han de portar el major pes dins del mix elèctric. Per desgràcia, a Catalunya s'han desenvolupat molt poc les energies netes. Però l'autosuficiència no ha de ser el pretext per dur a terme barbaritats ecològiques com les prospeccions amb la tecnologia de fractura hidràulica, que a més tenen una oposició territorial molt elevada, i suposen perpetuar la dependència dels combustibles fòssils.D'altra banda, és necessari rebaixar el consum energètic per assegurar que el subministrament del futur es pugui dur a terme de manera que es cobreixin les necessitats de la gent i s'asseguri la sostenibilitat ecològica. Avançar cap a un model elèctric 100% renovable es possible i aquest hauria de ser un objectiu estratègic prioritari. Però hi ha molts altres reptes que haurem d’afrontar, com la tremenda dependència dels combustibles fòssils en àmbits com el transport.També resulta sorprenent escoltar de part del senyor Palacín que Catalunya, que consumeix gairebé el 20% de l'electricitat de l'Estat Espanyol, no hauria d'afrontar el dèficit de tarifa, que afecta tots els consumidors. D'altra banda, en una hipotètica independència de Catalunya, quedarien per resoldre temes com la propietat de la xarxa de transport, propietat de Red Eléctrica, participada per l'Estat Espanyol. És impossible estimar en el moment actual com repercutirien aquests factors sobre la factura elèctrica. Si a més considerem les tendències alcistes dels preus de l'energia, les declaracions del director general sobre la baixada de preus del rebut de la llum resulten miops o tendencioses.