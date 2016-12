Terreny de pins i avets gegants al límit del parc de Gorbeia i Urkiola, al municipi de Zeanuri, on es construeix el complex. Foto: Monmar Comunicació.

El somni de Karin van Veen i Manu Grymonpré, impulsors de, de crear un nou complex al País Basc es farà realitat gràcies al micromecenatge. La seva campanya per finançar un altre allotjament amb cabanes fixades a les copes dels arbres ha convençut fins al moment una setantena de petits inversors que han vist en la iniciativa una manera segura d'invertir els seus diners i de participar en un projecte singular que contribuirà a fer realitat el complex. El centre, que ja s'està construint prop de Bilbao, té previst obrir les seves portes aquest mateix any.La campanya de micromecenatge, l'èxit de la qual ha sorprès els seus propis impulsors, que la van donar a conèixer entre els clients de l'allotjament de Sant Hilari de Sacalm i a través d'un web , continua oberta per arribar fins als 350.000 euros necessaris per culminar el complex. Una xifra que esperen aconseguir tenint en compte que han obtingut prop de 300.000 euros en poc més de tres mesos. Això els permetrà no “haver d'acudir a un soci inversor ni a altres vies de finançament, més impersonals i econòmicament menys avantatjoses”, com remarca van Veen. “Aquesta forma de finançar permet treballar de forma molta més humana, ja que el tracte és entre persones i no entre entitats”, afegeix.La inversió mínima en el projecte és de 1.000 euros durant tres anys per la qual es rep un interès anual del 4,5% i el dret a passar una nit per a dues persones en algun dels dos allotjaments. A partir de 20.000 euros, l'inversor obté, a més, una invitació per a ell i un acompanyant a la inauguració del nou establiment, amb el vol, allotjament i una entrada al museu Guggenheim inclosos. El complex se situarà a Zeanuri, a prop de Bilbao, i oferirà fins a una desena de cabanes de diferents dissenys que es muntaran en els arbres a uns 20 m del terra i estaran entre les més altes del món. De moment, es preveu obrir aquest estiu amb quatre cabanes i un 'caserío' que serà la recepció. Els seus impulsors diuen que els boscos del País Basc són, pels seus arbres alts i robustos, dels pocs llocs de l'Estat que poden acollir un projecte d'aquest tipus.Inaugurat el 2009, el centre Cabanes als arbres de Sant Hilari Sacalm, que compta amb una desena d'allotjaments, s'ha convertit en tot un fenomen que acumula reserves per un any. És precisament aquesta gran acceptació, sobretot entre parelles que volen provar l'experiència d'allotjar-se en una cabana sense llum ni electricitat, que ha portat als seus creadors a obrir un altre centre al País Basc, utilitzant l'experiència acumulada, tant en la gestió com en el disseny i construcció d'aquest tipus d'habitacles.