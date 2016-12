El bon temps va permetre gaudir de la visita a la quarantena de parades de tot tipus de productes i participar a les activitats a l’aire lliure. Foto: El Trill.

El passat dissabte 15 de juny, Argençola (Anoia) va tornar a acollir el 3er.Mercat de les Espècies, Productes i Artesania, amb una notable afluència de visitants durant tota la jornada.El bon temps va permetre gaudir de la visita a la quarantena de parades de tot tipus de productes i participar a les activitats a l’aire lliure preparades pel, organitzadors del Mercat.La primera activitat del matí va ser la ja tradicional sortida de reconeixement de flora: una seixantena de participants van seguir les explicacions de l’Astrid van Ginkel sobre les plantes de la vall de Rocamora (Argençola).L’edició d’enguany ha tingut com a eix central la cuina i la gastronomia. A la cuina se li va dedicar un dels tallers a càrrec de la Montse Parada que va ensenyar als assistents com amb ingredients tant a l’abast com les flors de saüc, les ortigues verdes o l’alfàbrega és poden fer plats de preparació senzilla, però de sabors molt elaborats.“Les tradicions pairals i monàstiques” van ser el tema de la xerrada que va fer Fra Valentí Serra de Manresa a l’Església de Sant Llorenç.També es va poder visitar una exposició sobre “Les espècies del Llibre de Sent Soví”. Aquest llibre escrit l’any 1324 és el llibre de cuina més antic escrit en català i en ell ja si poden trobar moltes de les bases de la cuina catalana actual. L’exposició convidava als assistents a descobrir les espècies del llibre de manera interactiva.El 3er concurs de sals condimentades va tenir en aquesta edició un jurat d’excepció que va tenir feina a l’hora de valorar la vintena de sals presentades en dues categories: professional i amateur. Els membres del jurat van ser: Ada Parellada (xef del Restaurant Semproniana), Miquel Àngel Roque (blocaire de la Revista Cuina), Jordi Poch (de la Fonda del Saumell de Vallbona d’Anoia), Carles Alcobe (cuiner de Mas dels Vivencs de La Pobla de Claramunt) i Carmen Alcaraz del Blanco (de Cultura Gastro).Per dinar 180 persones van poder fer un tast de paelles d’arròs, espelta i blat egipci cuinades per La Quadrilla de l’Hort i amb espelta i blat ecològic conreat a Argençola mateix pel Josep Mestre.Una altra de les novetats d’aquesta 3ra. Edició va ser el concert de cloenda que a partir de les 9 del vespre van oferir Els Amants de Lulu i va fer les delícies del públic assistent, que va poder gaudir de la fresca, la música i la lluna per acomiadar el Mercat fins l’any vinent.