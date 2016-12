Realitzar una fotografia naturalista on s'hi practiquin activitats esportives i es destaquin trets característics dels mesos d'estiu realitzada a qualsevol punt de les comarques gironines. És obligatori que la fotografia hagi estat feta al territori gironí.

Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc, paisatge i/o l'acció fotografiada.

Etiquetar la fotografia amb l'etiqueta o hashtag #naturaestiu i #esport, sens perjudici d'altres etiquetes que l'autor de la fotografia vulgui incloure.

Fer un comentari amb una menció del compte a Instagram de @natusterritori.

Publicar la foto a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari.

Les etiquetes #naturaestiu i #esport identificaran aquest estiu les fotografies d'instagramers que vulguin participar al concurs fotogràfic 'Natura, estiu i esport', promogut per l'(ANG) i el gimnàs Punt Groc.L'objectiu és fer conèixer els valor naturals de l'entorn proper i l'esport, considerant com a fotografia naturalista i d'esport totes aquelles imatges que s'hagin pres en el medi natural i incloguin activitats esportives que siguin respectuoses amb l'entorn. Això inclou imatges de persones corrent, en bicicleta, nedant, etc.Un jurat triarà les dues imatges que consideri millors en termes de qualitat artística, originalitat, valor de l'entorn natural i essència esportiva del contingut, que ajudi a difondre el valor de la natura i de l'esport, o bé que posi de relleu la importància de protegir els espais naturals com a indrets on practicar esport, i les premiarà segons estableixen aquestes bases. Les fotografies hauran d'estar fetes a la província de Girona i incloure un element naturalista i esportiu característic dels mesos d'estiu.El termini és el 31 d'agost de 2013 a les 12 h i. Per participar en el concurs s'haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i:El jurat triarà dues fotografies, a les quals s'atorgarà un primer premi consistent en un fitness-passi (inclou 10 activitats, serveis i/o promocions al Gimnàs Punt Groc), un any de quota gratuïta en la quota de soci de l'ANG i un exemplar del llibre commemoratiu del 25è aniversari del Concurs de Fotografia Naturalista de l'ANG; i un segon premi que serà un exemplar del llibre commemoratiu del 25è aniversari del Concurs.Aquest és el segon concurs de fotografia a Instagram que promou l'Associació de Naturalistes de Girona. El primer es va celebrar al febrer de 2013 i va comptar amb la participació de 98 fotografies d'instagramers. Aquesta és una activitat per donar a conèixer la natura, l'esport i també l'ANG.