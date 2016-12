Fa uns vint anys es van fer els primers passos per poder disposar d’una eina que col·laborés en la construcció d’una societat ben informada. Aquesta eina és la revista Medi Ambient. Tecnologia i Cultura.És un fet remarcable que una publicació d’aquest tipus arribi al seu número cinquanta i, per tant, se n’ha de destacar la regularitat i, sobretot, l’amplitud temàtica dels temes tractats. Fent-ne un repàs és difícil trobar que hi falti algun tema ambiental o alguna de les persones de dins i fora del país que tenen coses a dir en les disciplines ambientals.En l'article "20 anys de polítiques ambientals, 50 números per a la reflexió", el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric LLebot, hi diu: "L’incert esdevenidor indueix, moltes vegades, a una mirada vers el passat recent amb una barreja d’enveja i de temor. En aquesta mirada jo trobo tres fets importants: fa poc més de vint anys que a Catalunya les polítiques ambientals tenen una organització administrativa centralitzada; fa també poc més de vint anys que es va dur a terme el primer gran concili ambiental al món, la cimera de Rio de Janeiro, i fa vint anys que es publica la revista Medi Ambient. Tecnologia i Cultura".Aquest número,, dedicat a l'energia, conté el següent articles:20 anys de polítiques ambientals, 50 números per a la reflexióJosep Enric LlebotL’embolic energèticLluís RealesCrisi i alternatives a l’energia fòssilCarles Riba RomevaInnovació energètica: motor d’un canvi de model i d’oportunitatsAntoni MartínezEncarna BarasL’eficiència energètica: motor d’una economia sostenibleNúria CardellachSom Energia: sostenibilitat energètica i cooperativismeAlexandre Duran i Grant, Gijsbert Huijink i Marc RosellóEnergia sostenible: una visió tecnològicaJosep BordonauConversa entre Pere Fàbregas i Mariano MarzoPer Michele CatanzaroPolítiques públiques en energiaMarta Subirà i RocaIñaki Gili Jáuregui