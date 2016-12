La mainada ha après com reciclar l'oli perquè se'n faci biodièsel. Foto: Solé & Hernández

Taller d’Educació Infantil: un conte teatralitzat amb la mascota del projecte, l’Olinet, com a protagonista i la realització d’una manualitat.

Taller de Cicle Inicial: conte “l’aventura de l’Olinet” explicat i una manualitat.

Taller de Cicle Mitjà: una presentació sobre l’oli com a residu i una fitxa d’accions correctes i incorrectes i una manualitat.

Taller de Cicle Superior: un vídeo divulgatiu i un debat.

La Fundació CTM Centre Tecnològic, que forma part de TECNIO –l’única xarxa que potencia la transferència tecnològica i la innovació empresarial a Catalunya– està desenvolupant el projecte “Collection system of used cooking oils in educative centers and biodiesel production test with cavitation technology (EDUCO)” en els centres educatius catalans.L’objectiu principal delés conscienciar a la població educativa de la importància del reciclatge de residus i la producció d’energies renovables, tot fomentant els valors educatius, mediambientals i socials. El projecte també ha permès dissenyar i construir una planta pilot pel tractament d’olis de cuina residuals, que es recullen a les escoles i que posteriorment s’utilitzen en una planta pilot per a la producció de biodièsel.El projecte, que té una durada de 2,5 anys, va iniciar-se el passat mes de juliol i ja ha permès recollir més de 14.000 litres d’oli de cuina residual, entre els 9.500 alumnes participants fins al moment. En aquest primera fase inicial hi participen escoles de les següents comarques catalanes: Alt Penedès (828 alumnes de 5 escoles), Bages (315 alumnes d’1 escola), Berguedà (1.150 alumnes de 6 escoles), Osona (1.180 alumnes de 7 escoles) i Vallès Occidental (6.051 alumnes de 17 escoles).Els alumnes de les escoles participants reben un envàs per a la recollida de l’oli domèstic, el mateix dia que es fan els tallers de sensibilització a la seva escola. Un cop ple, el retornen i se’ls hi lliura un pot buit i net.L’escola emmagatzema pots en caixes apilables amb capacitat per a 10/12 envasos. Quan acumula 100 litres l’escola contacta amb l’Associació d’Oli al Biodièsel (AOB), el soci del projecte EDUCO que és el responsable de la implantació del projecte a les escoles, a través de la seva pàgina web i es passa a recollir-lo. Quan es comenci la fase pilot del projecte, els vehicles que s’utilitzaran per a la recollida dels olis residuals de les escoles i el seu transport fins a la planta pilot de biodièsel consumiran el biodièsel produït, amb la qual cosa es garanteix la sostenibilitat del projecte i del sistema en general.L’acció pilot que es contempla en el projecte preveu la participació de 25-30 municipis de Catalunya amb un total aproximat de 90-120 escoles i fins a 40.000-52.000 estudiants de primària i secundària.En cada escola participant s’organitzen tallers adaptats al cicle dels alumnes: EI, CI, CM, CS.Faciliten a l’escola un model de carta informativa per a les famílies i un document de recomanacions per a la implantació del projecte.El projecte EDUCO continua oberta a noves escoles, ajuntaments i/o associacions que hi vulguin participar i així continuar conscienciant a la població de la importància del reciclatge de residus i la producció d’energies renovables, tot fomentant els valors educatius, mediambientals i socials.Per a més informació i/o participació en el projecte: www.educo.ctm.com.es El projecte EDUCO ha estat aprovat pel Programa LIFE+ de la Comissió Europea en la convocatòria 2011, també comptarà amb la participació de l’Associació de l’Oli al Biodièsel (AOB), l’empresa Inèdit Innova, Green Hel 2012 i CET Nou Verd. El projecte suposa una contribució important a la implantació de les polítiques i legislacions europees en relació a la gestió de residus, a la producció i consum d’energies renovables i a la reducció de las emissions de CO2. A més a més, s’ha de destacar que el projecte contribuirà a la creació de diferents llocs de treball en Centres Especials de Treball.El projecte EDUCO tindrà una duració de 2,5 anys i un pressupost total de 1.485.526 € i va iniciar la seva posada en marxa el passat mes de juliol de 2012, a les instal·lacions que la Fundació CTM Centre Tecnològic té a Manresa.La Fundació CTM Centre Tecnològic té com a objectiu contribuir eficaçment a la millora i competitivitat i al progrés tecnològic de l'empresa mitjançant la prestació de serveis especialitzats i l'execució de projectes de R + D / INT. L'equip del CTM treballa per a empreses, entitats i institucions en les àrees de Tecnologia de Materials (ATM), Processos de Conformació, Simulació i Disseny Innovador, Tecnologia Ambiental (ATA), Energia i Bioenginyeria.La Fundació CTM treballa amb empreses actives de diversos sectors, entre els quals podem destacar: administració pública, agroalimentari, automoció, bioenginyeria, construcció, construcció d'equips i màquines, energia, enginyeries, ferroviari, gestors d'aigües, gestors de residus i consultores ambientals, material agrícola, materials, metall-mecànic, naval, químic, sanitari, tractament d'aigües.