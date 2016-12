Jordi Serrallonga ens aclarirà la relació entre la mona de l'anís i l'evolució dels humans a partir de les idees de Darwin. Foto: Victoriano Javier Tornel.

Darwin, la mona de l’ampolla d’anís, i la por a saber que som africans és el títol de la conferència que Jordi Serrallonga impartirà al Museu Blau el proper 13 de juny a les 18:30h. Serrallonga parlarà de les dues idees revolucionàries — l’ origen simiesc i africà de la Humanitat— que Darwin va proposar al seu llibre L’Origen de l’Esser Humà (1871) i la polèmica que va generar a les conservadores Europa i Amèrica. Aquest nou coneixement que va canviar radicalment la posició de la Humanitat a la natura, va provocar debat, incredulitat i escàndol però també va inspirar la marca publicitària d’un famós anís badaloní.



Després de de molts anys de recerques i descobriments que proven, amb fermesa, les teories de Darwin, sosté Serrallonga que encara avui segueix existint un cert rebuig a la idea d’un origen simiesc i africà de la Humanitat.



Jordi Serrallonga és profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, director d’HOMINID Grup d’Orígens Humans i investigador de camp a Tanzània, Kènia, illes Galápagos i Austràlia.



Darwin, la mona de l’ampolla d’anís, i la por a saber que som africans forma part de les activitats que el Museu Marítim de Barcelona i el Museu de Ciències Naturals han impulsat conjuntament amb motiu de l’exposició temporal Darwin, el viatge d’un naturalista produïda per l’American Museum of Natural History i que es pot visitar a Museu Marítim fins a l’1 de setembre.



Activitat gratuïta.

Lloc: Sala d'actes del Museu Blau

Dia: Dijous 13 de juny a les 18:30h

Museu Blau

Plaça Leonardo da Vinci, 4-5 (Parc del Fòrum)

Cal reserva prèvia, al tel. 93 256 22 20 (dl a dv, de 10 a 13 h), o bé a l'adreça electrònica activmuseuciencies@bcn.cat.