L'Ajuntament de Rubí és pioner a l'Estat espanol en l'ús d'energies renovables a les instal·lacions municipals. Foto: Arxiu.

El projecte, presentat el passat 7 de maig, que té l'objectiu d'analitzar el consum energètic de 200 habitatges a la ciutat fa un pas més cap a l’eficiència energètica del conjunt del municipi i ja ha obert el període d'inscripció a aquesta prova pilot, que finalitzarà el pròxim 19 de juny.Els interessats a participar-hi han d’omplir el formulari que trobaran a www.rubi.cat/rubibrillacomunitat abans del 20 de juny. En tot moment es buscarà la màxima representativitat de les famílies que vulguin participar a la prova pilot. Per aquesta raó, la mostra es catalogarà per tipus d’habitatge (pisos o cases unifamiliars), per data de construcció (amb anterioritat o posterioritat al 1992) i per metres quadrats edificats (superior o inferior als 150m2). Això donarà com a resultat una mostra molt àmplia i detallada del tipus d’habitatges que hi ha a Rubí.Els responsables del projecte Rubí Brilla estan convençuts que, un cop acabi la implantació d’aquesta iniciativa, batejada amb el nom de “Comunitat Rubí Brilla”, es podria reduir fins a un 10% els costos en energia d’un habitatge mitjà de Rubí. Per aconseguir-ho, el projecte arrenca amb l’elecció de 200 famílies diferents, que esdevindran una mostra representativa de la ciutat.Un cop avaluada la despesa energètica de cadascun dels models de família, aquestes dades es creuaran amb el padró municipal, la qual cosa servirà per definir un mapa energètic de Rubí i prioritzar posteriorment accions d’eficiència a les zones de la ciutat amb una despesa més elevada.Per ser escollit com a família participant al projecte s’han de complir tot un seguit de requisits, com ara disposar d’un servei d’ADSL, ser el titular d’un smartphone i manifestar una implicació personal activa. Els participants hauran de deixar en dipòsit 90 euros per a l’aparell que mesurarà les dades. Aquesta quantitat serà retornada un any després, quan finalitzi la prova pilot.Paral·lelament a tot aquest procés, l’Ajuntament ha encarregat a l’empresa Enerbyte Smart Energy Solutions SL una aplicació d’smartphone que permetrà a l’usuari tenir el control del consum energètic del seu habitatge des del telèfon mòbil. L’aplicació, a més, buscarà alimentar la competitivitat entre els usuaris per estimular l’estalvi.Segons Pep Salas, fundador d’Enerbyte, “la idea del projecte és donar als usuaris informació a temps real de com consumeixen energia i fer que aquesta informació sigui fàcilment interpretable per ells, generant dinàmiques de coopetició –la combinació de les paraules cooperació i competició– per crear comunitat”. I és que la “Comunitat Rubí Brilla” no la integraran només les 200 persones que participin a la prova pilot, sinó que l’objectiu és generar unes relacions internes que permetin assolir reptes d’estalvi conjunts, “intentant que la gent adopti aquestes tecnologies i al final aconsegueixi un canvi en el seu comportament”. Com ha explicat Pep Salas, “la proposta no es basa tant en el canvi d’un electrodomèstic per un altre de més eficient, per exemple, sinó sobretot en focalitzar el canvi de comportament de com utilitzem, de manera quotidiana, els electrodomèstics, la il·luminació, etc”.De fet, el consistori rubinenc és una de les primeres administracions de l’Estat espanyol a incloure el percentatge d’energia renovable en origen com a requisit en la licitació del contracte elèctric per a totes les instal·lacions municipals.