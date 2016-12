Masia La Sort, ocupada per membres de la PAHC Bages dissabte passat. Foto: PAHC

Cajamar ha afluixat i ha acceptat oferir un lloguer social per la masia La Sort davant de representants de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages. Tal i com informava, aquest dissabte 2 de juny membres de la PAHC Bages ocupaven aquesta masia situada camí dels Comtals de Manresa en negar-se l'entitat bancària a oferir-ne un lloguer social a la seva anterior propietària, que davant de l'amenaça d'un desnonament, havia aconseguit una dació en pagament per la casa.