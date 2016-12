Foto col·lectiva dels participants a la XII caminada per la Vall del Ges. Foto: PVG.

Aquest diumenge ha tingut lloc l’XII Caminada organitzada per la Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges, sota el lema “Salvem la vall del Ges”Enguany l’itinerari ha resseguit la zona nord del terme de Sant Vicenç de Torelló. Pasqual Bernat ha anat explicant, al llarg de les dues hores que ha durat la caminada, els diferents ocells que es poden trobar al terme per aquesta època per mitjà de l’observació directa, però també amb l’ajuda de làmines i gravacions sonores del cant d’aquests ocells.Alhora un membre de la Plataforma “Perquè no ens fotin el tren” ha explicat als assistents a la caminada la situació de la lluita per la conservació del servei de l’estació de Torelló i millorament de la línia de la RENFE.També s’ha explicat la situació de la lluita contra la possibilitat de prospeccions per al Frakking a la comarca d’Osona i l’actual estat d’aturada provisional de l’autorització per a les prospeccions.L’esmorzar ha tingut lloc a la Font del Bassalet i allí s’ha explicat la situació del projecte de tèrmica de Sant Pere de Torelló, en situació de pausa indefinida, a causa sobretot de la falta d’ajudes públiques que la subvencioni.L’acte s’ha clos amb una foto col·lectiva en el marc de la campanya “Dona la cara pel tren” que hi ha engegada a la vall del Ges.