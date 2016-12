0 0

Jordi Agulló i Guerra , 25/05/2013 a les 08:29

Cal un canvi de paradigma respecte al funcionament de l'economia clàsica per aconseguir els objectius,ací apuntats. Ara amb la crisi estem en pitjors condicions, fa deu anys ja apuntaven que el pais deuria treballar per la independència energètica, molinets, plaques solars etc, aïllament de les finestres, doble vidre, fer un pla a deu anys amb subvencions i obligació de fer-ho. Els euros malbaratats aquests anys, edificis sense habitar i que mai ho seren, robatoris de la bombolla constructiva han dilapidat els recursos econòmics que ens haguessin dut a ésser ja practicament independents energèticament. Ara hi ha una situació molt complicada cal un consens social majoritari per reenfocar la situació i abordar aquest programa, un dia es farà no hi ha més remei, però és lamentable que cada dia que passa és més complicat i els costos humans són més alts.