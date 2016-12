D'esquerra a dreta: Jordi Rabat i Francesc Comino, impulsors d'Espai Zero, davant de les bateries elèctriques que condensen l'energia produïda per diferents fonts renovables. Foto: Monmar Comunicació.

Un terra radiant permet la climatització del local amb un cost energètic molt inferior al d'un sistema d'aire o de radiadors convencionals. Foto: Wattia Innova.

Wattia Innova, empresa dedicada a l’eficiència energètica, obrirà divendres que ve les portes de la seva nova seu a Olot, un edifici que es convertirà en el primer de Catalunya i l'Estat en ser autosuficient des del punt de vista de l’energia. Espai Zero, com s’ha batejat, està concebut per “mostrar fins a quin punt utilitzant fonts d’energia renovables com la solar i la geotèrmica, es pot reduir fins a zero la factura del consum energètic”, expliquen Francesc Comino i Jordi Rabat, responsables de l’empresa. La instal·lació, que acollirà una quinzena de treballadors, incorpora tot un seguit de sistemes d’eficiència energètica que fa que tingui un consum reduït.“Espai Zero és un laboratori d’eficiència energètica que mostra que avui ja és possible produir l’energia necessària per satisfer les necessitats d’una empresa o edifici i no dependre dels subministraments convencionals”, subratlla Comino. Per fer-ho, la instal·lació incorpora diversos sistemes per tal de reduir al màxim la demanda d’energia. produir-la i gestionar-la eficientment. “El secret està en l’acumulació de l’energia procedent de fonts, com les plaques solars i un sistema geotèrmic i que s’emmagatzema en acumuladors d’aigua i bateries elèctriques, i que s’activen quan és necessari”, explica.També té un captador solar tèrmic a la porta principal. Per aconseguir energia geotèrmica, han excavat tres pous de 160 m en un pati posterior que “aprofiten la temperatura constant d'uns 14ºC del subsòl per escalfar el local a l'hivern i refredar-lo a l'estiu”, segueix. Si es dóna el cas que l’energia produïda no és suficient, l’empresa compta amb un sistema automatitzat per tal d’acudir al mercat lliure elèctric i aconseguir energia a un cost zero o molt baix.A més dels efectes actius, pensats per la generació energètica, diferents sistemes passius contribueixen a optimitzar-ne el seu ús, com una bona orientació, un bon dimensionat de l’aïllament que embolcalla el local; els vidres de les finestres, amb triple càmera i baixa emissivitat; la ventilació creuada; un pou canadenc i una xemeneia solar. A banda, les àrees de treball s’han distribuït de manera que sempre tinguin llum solar i disposa d’una il·luminació a base de leds que s’autoregulen en funció de la llum externa existent i permeten un 80% d’estalvi. Espai Zero és també “un exemple quant a la sostenibilitat i al nivell inexistent d’emissions de CO2, amb una activitat totalment inòcua per al medi ambient”, especifica Rabat. Però, lluny de conformar-se, Comino i Rabat volen “seguir apostant per la innovació” i anuncien la incorporació en un futur “de mes sistemes per convertir Espai Zero en un referent en el camp en de l’eficiència i la generació energètiques”.Per tirar endavant el seu projecte, l’empresa ha comptat amb el suport del programa Garrotxa Leader. Per altra banda, Espai Zero ja compta amb el seu propi logotip que s'ha escollit entre els presentats en un concurs convocat per l'Escola de Belles Arts d'Olot.L'expectació creada per la nova seu de Wattia Innova es va veure reforçada per la inauguració, aquest divendres 26 d'abril, que va ser molt concorreguda i a la qual van assistiran nombroses personalitats del món de la política, l’ensenyament i l’empresa de Catalunya i l’Estat, com Josep M. Corominas, alcalde d’Olot, els empresaris Artur Carulla (Agroalimen), Jan Frey (Henkel), el científic Miguel A. Peña, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Albert Bramon, director de l’IES La Garrotxa, l’arquitecte Carlos Ferrater, i Bartomeu Casals (Tellus), entre altres.Avui dissabte, Espai Zero rebrà la visita del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, que no es vol perdre l’oportunitat de conèixer de primera mà la instal·lació.Wattia Innova és una empresa jove, creada pels emprenedors garrotxins Jordi Rabat i Francesc Comino, i que aposta per la innovació en el camp de l’eficiència i l’estalvi energètics. Un dels seus últims i exitosos projectes és la instal·lació d'un sistema que regula l'ús de l’energia instal·lat a l'IES La Garrotxa, desenvolupat juntament amb un grup d’alumnes del centre, i que ha permès l’escola estalviar fins a 35.000 euros anuals, un 50% del cost de la calefacció. Recentment han presentat el sistema SmartLite, concebut per quantificar la despesa energètica d'una empresa o instal·lació i poder reduir-la i optimitzar-la.