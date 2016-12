Als nuclis local i ecoxarxes: a organitzar taller i xerrades informatives (anirien a càrrec de Posa-hi oli).

A tothom: a portar el seu oli als llocs habilitats de recollida (taques d'oli)

Als espais autogestionats: a esdevindre una taca d'oli (esdevenint així un centre de recollida solidària).

A les emprenedores: a crear un projecte productiu de recollida d'oli (esdevenint un projecte de recollida social).

Des de la comissió de Transport Col·lectiu Cooperatiu de la Cooperativa Integral Catalana (CIC) es fa un crida per crear Taques d'Oli, uns espais on la gent pugui aportar el seu oli usat perquè sigui utilitzat de forma col·lectivitzada.El projecte Posa-hi Oli neix com una xarxa de recollida i transformació d'oli amb la particularitat que els seus objectius engloben la reducció en el consum, buscar alternatives a les dependències a multinacionals i a l'Estat i arribar al transport lliure i gratuït.Per caminar cap aquesta direcció es fa una crida a la col·laboració:Tothom qui vulgui més informació pot consultar el document base disponible al web , posar-se en contacte a través del correu: posahioli@cooperativaintegral.cat A les Jornades Assembleàries de la CIC del 12 al 14 d'abril a Vilafranca del Penedès és facilitarà recipients a tots els espais que es vulguin convertir en Taques d'Oli.