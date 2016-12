Moltes de les autopistes del temps del ministre Álvarez Cascos no responen a lñes necessitats reals de transport. Foto: Adrià Costa

El despropòsit de les autopistes de peatge ix car a tots els contribuents. El pla del Ministeri de Foment de crear una societat per a "nacionalitzar" les vies en fallida ho demostra. Les arques públiques ixen de nou al rescat d'interessos privats; en aquest cas d'una xarxa d'autopistes aprovades en temps del ministre Álvarez-Cascos, que en absolut responien a les necessitats reals de transport. La justificació d'aquestes ruïnoses obres podria estar vinculada als pagaments de constructores que apareixen en els "papers de Bárcenas".En teoria es tractava d'obres privades, però la veritat és que la major part d'aquestes autopistes reben ajudes estatals alhora que es prepara la seua nacionalització: això suposarà que 3.500 milions de deute amb la banca es paguen amb fons públics.Les autopistes aprovades pel Ministeri de Foment en l'època de Álvarez-Cascos i construïdes en l'última dècada han sigut una ruïna econòmica. Es tracta de les quatre radials a Madrid (R-2, 3, 4 i 5), la Cartagena-Vera (AP-7), l'AP-41 Madrid-Toledo, AP-36 Ocaña-La Roda, M-12 a l'aeroport de Barajas o la circumval·lació d'Alacant.A penes cap d'aquestes vies ha arribat a la meitat del trànsit previst, i moltes estan en nivells pròxims a la desena part de les previsions, la qual cosa reflecteix de forma nítida l'enorme error que va suposar la seua construcció. Per descomptat que totes aquestes obres van tenir un fort impacte ambiental i territorial, com ja va denunciar en el seu dia Ecologistes en Acció. Però ara el problema és un altre: qui va a fer-se càrrec d'aquest fiasco econòmic.Sis d'aquestes autovies ja s'han acollit a concurs de creditors (R-3, 4 i 5, Cartagena-Vera, Ocaña-La Roda i Madrid-Toledo). I això a pesar que des de fa diversos anys el Ministeri de Foment els concedeix uns crèdits participatius (és a dir, crèdits a baix interés, avalats per l'Estat) per uns 300 milions d'euros anuals (289 milions en 2012, per exemple). A més, s'havien aprovat uns comptes de compensació, pels quals l'Estat pagarà a les concessionàries fins l'any 2018 la diferència que hi ha entre el que es recapte realment en els peatges i el que es recaptaria si s'arribara al 80% de les estimacions de trànsit arreplegades en els contractes.Però semba que aquesta sagnia de fons públics no és prou. Ara s'està negociant amb la banca les condicions en què l'Estat assumirà, per mitjà d'una nova societat de capital 100% públic, dependent de Seittsa, el deute de les concessionàries: 3.500 milions d'euros. Un deute desmesurat que passa a ser públic, i que es finançaria a un tipus del 3% durant 30 anys.No hi ha justificació des del punt de vista del transport ni de l'economia per a tots aquests projectes viaris que van arrasar una gran superfície del nostre país durant els últims anys. On està, aleshores, la justificació per a aquest fiasco ambiental, econòmic i social?Per a Ecologistes en Acció una explicació podria trobar-se en els "papers de Bárcenas" que suposadament reflecteixen pagaments al Partit Popular de moltes de les empreses constructores d'aquestes obres. Per desgràcia, molts dels contractes són previs al 2003 i els possibles delictes ja han prescrit. Però altres, com els lligats a l'AP-41, Madrid-Toledo, s'inclouen en la querella que Ecologistes en Acció va presentar junt amb altres organitzacions a la darreria de febrer. Potser els interessos il·lícits expliquen allò que no pot explicar la racionalitat de la planificació del transport.