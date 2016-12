Per evitar d'haver de fer cua als bancs per retirar els estalvis que poden ser bloquejats per la banca i l'Estat, la crida Foto: Arxiu.

La primera acció consisteix a cancel·lar els nostres comptes d’estalvi, fons d’inversió i/o fons de pensions, vendre les nostres accions.

La segona acció suposa traslladar-los i obrir nous dipòsits a la banca ètica i cooperativa (Fiare, Coop57, SomEnergia, CASX, Oikocredit).

La proposta, que es preveu oberta de e l’1 al 30 d’abril, fa una crida a un mes de transferència de dipòsits bancaris:Es tracta d’una proposta que avui és d’extrema actualitat, davant dels fets ocorreguts a Xipre, que demostren fins a quin punt la Unió Europea és capaç d’imposar mesures que perjudiquen els dipòsits bancaris d’una part de la població.La campanya s’origina a partir d’una crida a l’acció per la «Revolució Integral» i s’enllaça amb les mobilitzacions dutes a terme anteriorment, com la «Contracimera Europea per l’Europa de les persones i contra l’Europa dels mercats», en resposta a la «Cimera Europea» del 14 i 15 de març, que continua fent passos per a una unió econòmica i bancària.Després de les nombroses i massives manifestacions, es demana a tothom que passi a l’acció. "És a través de la nostra acció col·lectiva que podem promoure la reactivació del tipus d’economia que és desitjable per al Bé Comú i per a la majoria de la població", s'expressa a la crida.El que es vol és deixar de finançar l’economia de casino (basada en l’especulació) i contribuir a finançar projectes cooperatius, projectes de l’economia real que cobreixin necessitats reals de les persones.Seguint l’exemple de campanyes com «Move your money» a Anglaterra i als Estats Units, es pretén consolidar un fort moviment al sud-est d’Europa. Aquests 30 dies que proposen per remoure diners i consciències, pretenen marcar un punt d’inflexió i ser l’inici d’una generació de noves accions en el futur.A continuació es detallen possibles opcions on transferir els dipòsits, que són alhora moviments cooperatius a estendre i ampliar:. Projecte de banca ètica cooperativa d’àmbit europeu. Ja fa anys que accepta dipòsits bancaris i fa préstecs a projectes socials i cooperatius. Durant l’últim trimestre d’aquest any començarà, també, a acceptar comptes corrents.Més info: http://www.fiare.org . Cooperativa de serveis financers ètics i solidaris, que gestiona estalvi i préstecs a projectes d’economia social que promoguin l’ocupació laboral, fomentin el cooperativisme, la solidaritat, la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris. Més info: http://www.coop57.coop Som Energia. Cooperativa de producció i consum d’energies renovables. No és un banc, ni una entitat financera, però amb els estalvis dels seus socis desenvolupa la creació de projectes cooperatius d’energies renovables.Més info: http://www.somenergia.coop . Cooperativa d’Autofinançament Social en Xarxa És un projecte incipient, de caràcter assembleari i sense interessos, que presta els estalvis dels seus socis a projectes autogestionats i afins als seus principis, que són similars als de la Revolució Integral. Durant el mes en què es desenvolupa l’acció es complirà el primer aniversari des de la seva posada en marxa.Més info: http://www.casx.cat és el nom públic de Ecumenical Development Cooperative Society U.A., una cooperativa de crèdit democràtica i participativa amb seu als Països Baixos i estesa per tot el món, centrada en la bànca ètica. A l'estat espanyol hi ha varies associacions que promouen aquesta iniciativa.Més info: http://www.oikocredit.org Ara més que mai, doncs, hi ha l’oportunitat de replantejar-se on posem els nostres diners, si a la banca capitalista que amb les seves pràctiques especulatives i les seves polítiques abusives ha enfonsat l’economia de milions de persones o bé en un altre tipus de banca, una banca ètica i cooperativa que aposta per l’economia productiva, per l’economia social i de les persones.Triar on tenim els estalvis és una de les maneres més contundents de remoure consciències a través de la nostra manera de ser al món.Per tot això, es proposa una acció col·lectiva durant tot el mes d’abril. Es vol acció que aquesta sigui recordada com la primavera en què els petits estalviadors van remoure el sistema financer.Tanmateix, no tothom disposa d’estalvis a re-moure –o ja ho van fer en el seu moment. En aquest cas, la contribució pot consistir a difondre la campanya perquè els que sí que en tenen s’hi impliquin!Campanya: #ReMouelsteusDiners REMOU ELS TEUS DINERSLlistat d’adherents (provisional)Moviment Jo No PagoCooperativa Integral CatalanaCooperativa Integral AragonesaCI AmalurDret de Rebel·lióCASXOficina de Desobediència Econòmica Madrid-LegazpiOficina de Desobediència Econòmica CastellóParticipants del CIM (Coop. Integral de Madrid i Voltants)Cooperativa Integral AsturianaDesbanka, Front Ciutadà contra el poder financerAsamblea permanente de víctimas del sistema financiero. Colombia.Centro Social Librería La Pantera RossaÀgora VilamajorPots adherir al teu col·lectiu en aquest enllaç