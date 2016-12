El Ter al seu pas per Ripoll. Foto: Bar Cabina

Una investigació de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) determina l'efecte de la presència d'antibiòtics en l'aparició i disseminació d'un nou bacteri multiresistent als antibiòtics en el medi ambient aquàtic. Elisabet Marti i José Luis Balcázar, investigadors del grup de microbiologia de l'ICRA, han publicat al Clinical Microbiology and Infection un estudi sobre la caracterització d'un nou bacteri multiresistent, del gènere Aeromonas, aïllat al riu Ter a Ripoll (Ripollès).Els últims anys s'han publicat diversos estudis, en què han participat investigadors de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), sobre la presència d'antibiòtics en els rius peninsulars. Avui s'aporten proves de com aquests antibiòtics afecten els organismes aquàtics i donen lloc a un nou bacteri. Una recent investigació de l'ICRA determina com la presència d'antibiòtics incideix en l'aparició i disseminació d'un nou bacteri multiresistent als antibiòtics en el medi ambient aquàtic.Els antibiòtics constitueixen la principal arma amb què compta el nostre sistema de salut per defensar-se dels bacteris responsables d'una infinitat de malalties infeccioses. Aquests bacteris, però, desenvolupen diferents mecanismes per resistir l'efecte dels antibiòtics produïts per elles mateixes. Aquests mecanismes de resistència són, a més, intercanviats amb facilitat entre els membres de la comunitat microbiana, la qual cosa resulta evolutivament molt avantatjosa per a ells, però constitueix una veritable amenaça des del punt de vista clínic i epidemiològic. La resistència bacteriana als antibiòtics constitueix, doncs, un greu problema de Salut Pública, ja que és cada vegada més freqüent que aquests compostos, eficaços fins fa poc, resultin ineficaços o innocus per a molts patògens.Durant les últimes dècades, els estudis sobre la transferència de gens de resistència s'han centrat gairebé exclusivament en bacteris d'interès clínic, i s'ha obviat el paper que les bactèries d'origen ambiental poden tenir en aquest procés. És per això que els investigadors de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), Elisabet Marti i José Luis Balcázar, han dut a terme una investigació per determinar l'efecte de les activitats antropogèniques en l'aparició i disseminació de resistències a antibiòtics en el medi ambient aquàtic.Part d'aquestes investigacions realitzades per l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), cofinançades pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), s'han publicat a Clinical Microbiology and Infection . L'estudi que porta per títol " Multidrug resistance-encoding plasmid from Aeromonas " presenta la caracterització d'una nova espècie bacteriana del gènere Aeromonas , aïllada al riu Ter al seu pas per Ripoll (Girona).Aquest bacteri és resistent a la majoria dels antibiòtics d'ús freqüent en l'àmbit hospitalari i extrahospitalari, incloent-hi aminoglucòsids (gentamicina i kanamicina), betalactàmics (amoxicil·lina i ceftazidima), fluoroquinolones (ciprofloxacina, enrofloxacina, norfloxacina i ofloxacina) i sulfamides (sulfametoxazol), entre d'altres.Anàlisis posteriors van demostrar que els mecanismes involucrats en la generació de resistències estan codificats per gens que es troben en plasmidis. Això és especialment preocupant per la facilitat amb què aquests plasmidis (material genètic extracromosòmic) poden ser intercanviats amb altres espècies bacterianes i, afavorir el reclutament de gens de resistència i la seva mobilització i expressió en patògens d'importància clínica. Així ho demostra el fet que diversos gens de resistència que es van detectar en aquestes Aeromonas estaven associats amb d'altres trobats prèviament a patògens coneguts com Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae.La presència de bacteris multiresistents en el medi ambient representa, doncs, una preocupació afegida a causa de les implicacions clíniques i mediambientals que se'n deriven. Entre aquestes cal destacar la creixent limitació en l'ús de fàrmacs eficaços i la necessitat d'utilitzar antibiòtics més costosos i de major espectre d'acció. 