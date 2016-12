Concentració davant dels jutjats el passat 12 de febrer, en què Enric Duran no es va presentar al judici. Foto: CIC.

Fins dijous 14 de març el Grup de Suport ano ha tingut coneixement documental de la interlocutòria de l'11 de març de la Secció Segona de l'Audiència de Barcelona a través de la qual el tribunal "continua alimentant la indefensió d'Enric Duran", segons el comunicat que han fet públic avui mateix.Segons la notificació de la interlocutòria, el tribunal no solament ha fet efectiva, sense que hi fos present cap advocat, l'adquisició per part de l'Estat de la fiança que preservava segons el tribunal la seva llibertat provisional sinó que, pel mateix motiu, revoca la dita llibertat i emet ordre d'àmbit estatal de cerca, captura i ingrés a presó, tot contradient-se a si mateix, ja que en l'anterior interlocutòria, del 13 de febrer, donava tres dies, a partir del 18 de febrer, perquè Enric Duran designés nou advocat (després que el tribunal acceptés la renúncia del lletrat anterior), ja que en cas contrari se li designaria un d'ofici, un fet que no solament no s'ha produït sinó que els propis magistrats de l'Audiència insten ara el Col·legi d'Advocats perquè en designi un.El Grup de Suport considera que es produeix en aquest cas una indefensió material de l'acusat que justifica demanar la nul·litat d'aquesta interlocutòria de l'11 de març.En qualsevol cas, aquesta situació concreta no fa més que donar més arguments al qüestionament de fons que ha fet l'Enric Duran de l'autoritat del tribunal per jutjar-lo i que ha motivat la seva no col·laboració, tal com s'explica amb tota claredat en els seus comunicats publicats els dies 20, 22 i 28 de febrer. En el darrer dels 3 comunicats, l'Enric va publicar una carta oberta al tribunal en què anuncia que com a alternativa a ser jutjat presentarà una proposta de reciprocitat que beneficiï a tota la societat.D'una altra banda, s'ha obert una nova campanya de firmes (l'anterior a change.org, amb gairebé 50.000 dpalegades demana l'absolució d'Enric Duran) a oiga.me sota el lema "".Igualment, després que Verkami retirés de forma unilateral la campanya de microfinançament per recolzar econòmicament la desobediència, "La desobediència no hi cap a la presó" (amb 3.300 euros aplegats en una setmana), s'ha obert(cofinançament lliure i cooperatiu, sense comissions), una iniciativa en què ja feia temps que treballava lajuntament amb(Cooperativa d'autofinançament social en xarxa).Justament, durant aquest cap de setmana, del 15 al 17 de març se celebra arreu de Catalunya i, també, en altres indrets de la península Ibèrica unes