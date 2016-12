El projecte Life+2013 es proposa per a la millora ambiental. Foto: X.B.C.

Naturalesa i biodiversitat: per aturar la pèrdua, en general, de biodiversitat i, en particular, de la diversitat de recursos genètics. Política i governança mediambientals: per protegir, conservar, restaurar, supervisar i facilitar el funcionament en el nostre entorn de manera respectuosa en assumptes referits a canvi climàtic, aigua, aire, sòl, medi ambient urbà, soroll, productes químics, medi ambient i salut, recursos naturals i residus, boscos, innovació, enfocaments estratègics. Informació i comunicació: per divulgar informació i fomentar la sensibilització al voltant dels temes mediambientals, inclosa la prevenció d'incendis forestals, i donar suport a les mesures d'acompanyament com a informació, activitats i campanyes de comunicació, conferències i formació, inclosa la formació en prevenció d'incendis forestals

Hauran de presentar, aprofitant les guies que, incloent explicacions detallades sobre la subvencionabilitat i els procediments, poden obtenir en el lloc Internet de la Comissió en aquesta adreça web .

. Només hauria de crear i presentar-se a través de l'eina de sol·licitud en línia «eProposal». L'enllaç corresponent es comunicarà quan sigui l'hora a través de la pàgina web anteriorment esmentada.

La Comissió Europea va publicar (DOUE el dia 19-II-2013) la convocatòria, per a les entitats (siguin institucions, agents o organismes públics o privats) registrades a la Unió Europea o a Croàcia, per a poder presentar propostes per a la convocatòria LIFE + de 2013 mitjançant accions concretes sobre temes i amb les finalitats següents:Els percentatges de la contribució financera de la UE per als projectes de qualsevol temàtica (1, 2 i 3) serà com a regla general fins a un màxim del 50% de les despeses subvencionables, excepte per al cas de la temàtica 1, en què s'aplicarà un percentatge màxim de cofinançament de fins a un 75% quan es tracti de propostes dedicades a hàbitats o espècies prioritàries recollides en les Directives sobre aus i hàbitats.Les propostes de projecte s'han de validar i presentar-se a través de eProposal a les autoritats competents a molt tard el 25 de juny de 2013 a les 16:00 hores, hora de Brussel · les. Les propostes de projecte es remetran a través de eProposal a l'autoritat nacional de l'Estat membre (o Croàcia) en què estigui registrat el beneficiari. A continuació, les autoritats nacionals presentaran les propostes a través de eProposal a la Comissió com a molt tard el 5 de juliol de 2013 a les 23:59 hores, hora de Brussel·les.El pressupost general per a les subvencions de les activitats dels projectes de LIFE + el 2013 és de 278.000.000 € (**). Almenys un 50% de l'import abans esmentat s'assignarà a mesures de suport a la conservació de la natura i la biodiversitat. ÉS C 47/22.Es pot obtenir més informació, inclosos els formularis i la guia per a la presentació de sol·licituds, a la pàgina web de LIFE També es pot contactar amb les autoritats nacionals pertinents