L’Assemblea de Drets Socials de l’Eixample (ADSE) s’ha sumat a la jornada reivindicativa engegada per #NoPaguem amb 'acció enCOLA'T, tal com es pot veure a la imatge.

Al llarg de tot el dia, al nova convocatòria de la Paltaforma #NoPaguem va afectar una dotzena d'estacions en les línies del metro i parades de bus de Barcelona i va provocar que més de 5.000 passatgers passessin sense pagar. Aquesta vegada la jornada va ser totalment descentralitzada tant en els llocs de les accions com en els temps.La jornada va començar a 2/4 de vuit del matí amb l'obertura de portes a Llucmajor (L4), Sant Andreu (L1) i Santa Coloma (L1). Al llarg del matí es van continuar obrint noves estacions com són les del Clot (L2 i L1) i Fabra i Puig (L1).Al matí, també, a l'Eixample es van aturar diferents línies de bus (especialment les 34, 43 i 44 que passen pel Passeig Sant Joan).Al migdia l'estació afectada va ser la de Guinardó (L4), l'estació que connecta amb l'Hospital de Sant Pau.La jornada es va reprendre a la tarda amb diferents obertures, la primera va ser la de Virrei Amat(L4) a les 6 de la tarda i va ser seguida de l'obertura de portes a Sant Andreu, Plaça de Sants, Fabra i Puig, Poble Nou i Glories.L'únic incident remarcable de la jornada va ser la retenció momentània d'alguns activistes de l'Eixample per part dels Mossos d'Esquadre, però sense cap conseqüència remarcable.