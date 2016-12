La presentació del Centre ha suscitat una gran atenció i un interessant debat posterior. Foto: Carolina Zerpa.

Una humanització de la salut.

Un model holomèdic: biopsicosocial, cultural, econòmic, polític, ètic i espiritual que prioritza la conservació, la preservació i la promoció de la salut.

Un sistema on la persona és un subjecte actiu i responsable del manteniment de la seva salut.

Un canvi de paradigma a través de la unificació de la medicina.

Un ús eficient dels recursos: disminució de les institucions, de les tecnologies i dels fàrmacs, excepte quan siguin realment necessaris.

Una participació activa i directa de la comunitat en la salut.

Aportacions mancomunades

+ informació:

Autogestió de la salut? Un Centre on hi haurà facilitadors de salut? Amb un suport econòmic mancomunat? És tot això possible? De fet, és el que ha començat a fer la Cooperativa Integral Catalana (CIC) a través del que anomena el Sistema de salut pública cooperativista (SSPC), i el primer node salut d'aquest sistema, el primer Centre d'Autogestió Primària en Salut (CAPS), que està situat a AureaSocial (Sardenya, 263, Barcelona), un dels projectes autònoms d'iniciativa col·lectivitzada de la CIC, i que s'ha presentat aquest dijous 31 de gener davant d'un nombrós públic i de molts professionals de la medicina i terapeutes interessats.La salut pública cooperativista (SPC) i el sistema (SSPC) que es promouen des de la Cooperativa Integral Catalana (CIC) es basen en una manera d'abordar la ciència que comporta profundes transformacions en les polítiques d'atenció mèdica i de gestió de la salut. Es tracta que la millora de la qualitat de vida dels éssers humans –més enllà dels processos puntuals en la relació salut-malaltia i dels serveis assistencials–, depengui de l'autogestió, és a dir, de l'empoderament del que és públic, de tothom, perquè sigui gestionat de forma autònoma i, a més a més, des d'una concepció científica, filosòfica i política diferent de la del sistema actual.L'impuls de l'SSPC per part de la CIC es tradueix, aquest pròxim 11 de febrer de de 2013, en la posada en marxa d'aquest primer Centre d'autogestió primària en salut (CAPS), un dels nodes de salut –ubicat a AureaSocial– que segueix els principis generals de la Cooperativa Integral i els propis principis del sistema de salut pública cooperativista.El CAPS és un projecte pilot on es poden posar en pràctica els principis d'aquest sistema de salut. De fet, és una forma d'abordament i autogestió primària en salut que surt de l'esquema de referència de l'atenció mèdica convencional tipus consultori del sistema de salut pública estatal i de les clíniques tradicionals del sector privat.Es tracta, doncs, d'un model integral d'autogestió de salut, en el qual participen tots els subjectes de la comunitat.Durant la presentació, a càrrec de Teresa i Anna Pallarès, s'ha marcat la diferència entre els CAP (centres d'atenció primària) que tothom si fa no fa coneix com funcionen, en què un professional et deriva cap a d'altres, de vegades fins a l'infinit, amb el nou CAPS, en què ens trobem amb gent que ens facilita informació i un sistema de salut integrada des de la medicina unificada, però per manera que siguem capaços d'autogestionar el nostre propi ésser. A través d'una projecció en pantalla s'ha anat explicant tot el que significa l'SSPC i els nodes de salut com aquest nou CAPS que obrirà per primer cop el pròxim 11 de febrer a AureaSocial.Aquest nou paradigma sobre la salut, i el camp científic en què es basa –fonamentat en un nou model holomèdic (biopsicosocial, cultural, econòmic, polític, ètic, espiritual)–, i que prioritza la preservació, la promoció i la conservació de la salut, és a dir, l'autogestió de la salut, s'allunya del model de salut pública estatal, que ha dominat el pensament sectorial durant ben bé un segle fins al seu fracàs actual.El nou model que es basa en la construcció i l'acció participativa com a part del desenvolupament humà de l'individu en totes les seves dimensions i com a procés col·lectiu del conjunt. Significa fer una inversió social en les capacitats humanes amb l'objectiu que les persones puguin treballar de forma sinèrgica i creativa per gestar una societat lliure.La conversió de pacient-objecte (on es potencia el concepte de malaltia) en persona-subjecte (on l'ésser humà és el més important) significa fer un salt qualitatiu en la salut com a dret del bé comú. Aquesta humanització passa per generar vincles afectius entre les persones en la recerca activa d'una bona interacció.Per això aquest sistema incorpora la figura de la persona facilitadora de salut, qui amb les eines necessàries n'acompanya una altra en el procés de presa de consciència del seu estil de vida així com de la qualitat de vida que vol assolir perquè progressivament sigui capaç d'autogestionar-la.De manera esquemàtica les característiques fonamentals del sistema són les següents:El sistema de salut pública cooperativista rebrà el suport d'un sistema de participació econòmica, basat en un model d'aportacions mensuals mancomunades, de manera que les contribucions es faran en funció dels ingressos de cada participant. Les persones i famílies amb menys recursos no caldrà que hi participin amb diners, sinó que podran fer-ho d'altres maneres, sempre que en tinguin la capacitat. Aquestes aportacions mensuals es podran fer per persona, per unitat familiar, o per unitat d'economia compartida, en base als ingressos mensuals i al nombre de persones que participen de la unitat.En definitiva, i en la perspectiva de construir una societat des de l'autogestió i l'autodeterminació dels pobles, la salut pública cooperativista i el sistema que se'n deriva (SSPC), volen desenvolupar les bases conceptuals dels principals elements científics i ideològics d'una nova salut humana, que com a dret innegable s'ha de recuperar en el camp d'actuació públic-participatiu i amb un valor aliè a qualsevol interès mercantil.El projecte del Sistema de salut pública cooperativista (SSPC) va ser proposat i iniciat pel científic biomèdic i investigador independent Samuel Carmona des del CEDIMUnimed (Centre de desenvolupament i innovació mèdica i unificació de la medicina) en els inicis de la CIC, la primavera/estiu de 2010.