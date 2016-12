Alguns dels representants de la CCQC. D'esquerra a dreta i de dal a baix. Dalt: Núria Mestre i Xavi Guerrero, ERC; Alfred Hernández, ADENC; Marc Sanglas, ERC; Pau Comellas, CUP; Maties Serracant, Entesa per Sabadell; Xavier Arderius, l'Altraveu per Castellar. Baix: Xavi Rossell, ERC; Toni Altaió, ADENC, Èlia Montagud, Centre Cultural de Marata; Núria Pujol i Mercedes Cerrato, ADENC; Carme Garcia i Marta Ribas, Iniciativa per Catalunya-Els Verds; Albert Gil, UES; Lluïsa Miret, Plataforma Sant Julià. Foto: Adenc.

Victòria històrica de la(CCQC). El passat 17 de desembre la Direcció General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, del Ministeri de Medi Ambient espantol, va emetre una resolució que declara la terminació del procediment i l'arxiu de l'expedient d'avaluació ambiental del projecte "Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona", especificant que la resolució posa fi al procediment.Aquesta resolució té una gran transcendència: implica posar a zero el comptador en la tramitació del procediment ambiental del Quart Cinturó, que afecta les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i els Vallès, per garantir els objectius de màxim respecte als valors ambientals del territori.Cal recordar que aquest expedient ja havia estat declarat caducat: el 22 d'abril de 2010 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental va emetre una resolució de terminació del procediment de les consultes ambientals de 2004, i arxiu del projecte, però posteriorment, pressions polítiques prèvies a les eleccions al Parlament de Catalunya van forçar una rectificació, de manera que el 23 de juliol de 2010 el mateix òrgan va adoptar un acord de conservació d'actes del procediment. Aquest acord va ser objecte llavors d'un recurs d'alçada per part de la CCQC, que va ser desestimat i va motivar la interposició d'un contenciós administratiu davant de l'Audiència Nacional que està encara en fase de tramitació.Tanmateix, malgrat l'excepcional resolució de conservació dels actes, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento no ha aconseguit tramitar l'Estudi d'Impacte Ambiental en el termini de 18 mesos que estableix la Llei 6/2010, d'Avaluació d'Impacte Ambiental, que finalitzaven el 9 d'abril de 2012, un incompliment que posa fi a una llarga tramitació fallida.L'endemà de la finalització del termini, el 10 d'abril de 2012, l'ADENC, en representació de la Campanya Contra el Quart Cinturó, va trametre al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la petició de caducitat de l'expedient "Cierre de la Autovía Orbital de Barcelona", entenent que qualsevol altra resolució suposaria una clara conculcació del dret ambiental. Petició a la que es varen sumar els plens municipals de l'Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, les Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Sabadell i Terrassa. Vegeu la nota de premsa de 27 d'abril de 2012i la nota de premsa de 20 de juny de 2012El setembre passat la Campanya va demanar la certificació d'aquesta caducitat. La resposta del Ministerio de Medio Ambiente motivà la presentació d'una denúncia penal per presumpte delicte de prevaricació (vegeu la nota de premsa de 19 de desembre de 2012 clicant aquí).Amb aquesta resolució el Ministerio de Medio Ambiente reconeix implícitament la solidesa de les argumentacions utilitzades per la Campanya i retorna l'expedient a la legalitat. El Ministerio ha resolt allò que havia d'haver fet ja el mes d'abril del 2012 sense que hagués hagut d'intervenir la Campanya amb recursos, sol·licituds de caducitat i denúncia penal.Al marge de les diferents irregularitats en la tramitació del projecte, la Campanya Contra el Quart Cinturó ha denunciat durant gairebé vint anys que aquesta via forma part d'un model de territori i d'infraestructures caduc, que no dona resposta als reptes de la mobilitat i de la societat del segle XXI, que haurien de prioritzar de manera rotunda el transport públic, la millora de la xarxa viària existent i les infraestructures ferroviàries per tal de superar el dèficit històric de xarxa respecte d'altres països europeus i per garantir la mobilitat sostenible en el conjunt del territori.D'altra banda, un eventual interès per tramitar novament el projecte del Quart Cinturó o Autovia Orbital no tindria sentit des de la visió centralitzadora del Ministeri. En aquest sentit, la Campanya Contra el Quart Cinturó ha reclamat reiteradament el canvi de titularitat del Quart Cinturó a favor del Govern de la Generalitat i, davant de l'arxiu de l'expedient, és obvi que aquesta hauria de deixar de ser considerada una infraestructura d'interès general de l'Estat i qualsevol decisió sobre la seva oportunitat, utilitat o traçat s'hauria de prendre, si s'escau, des del territori i amb el màxim consens del poble català.La tramitació del nou Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda per part del Ministerio de Fomento és una oportunitat immillorable per desprogramar el Quart Cinturó i el vell concepte de model de mobilitat i desenvolupament que representa.