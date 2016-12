Segona acció dei segon èxit. Aquest cop, a més, l’èxit ha estat rotund i eminentment pràctic: en fer-se l’acció ahir al vestíbul del metro a la Plaça de Catalunya, centenars de persones han pogut gaudir d’aquesta estona de ‘portes obertes’ promoguda per la plataforma.El lloc i l’hora triats no eren aleatoris: les 7 de la tarda d’un dia feiner –hora en què molta gent torna cap a casa–, a la Plaça Catalunya, una de les estacions més cèntriques i més utilitzades. Una cinquantena de persones, entre activistes i simpatitzants que havien vist la convocatòria a les xarxes socials, han participat activament de l’acció.Aquesta és una acció senzilla de desobediència civil que ha consistit en obrir les portes -precintant-les amb cinta adhesiva- i fomentar que la gent passés sense pagar. A més, a banda i banda del vestíbul, diversa gent sostenia una pancarta o cartells explicant els motius de l’acció o denunciant l’elevadíssim sou i les dietes que cobra l’alcalde de Barcelona Xavier Trias.Els fulls volants han desaparegut en qüestió de minuts, i és que han estat centenars i centenars de persones les que, durant tota l’hora que ha durat l’acció, han passat per aquell punt. Algunes d’elles, fins i tot, mostraven el seu suport tot aplaudint l’acció, agraint-la als activistes, fent-hi comentaris favorables o afegint-se als càntics de lemes. No debades, en cap moment s’ha deixat de cantar lemes com No devem, no paguem; Transport públic a preus populars; No és crisi, se’n diu capitalisme; No hi ha pa per tant de xoriço o també Readmissió Andreu de Cabo. Elde TMB, de fet, feia acte de presència solidària a l’acció.Diversos mitjans han cobert l’acció, mentre que la policia no ha fet acte de presència, tret d’una lleu aparició d’una parella de Mossos que han marxat sense intervenir, quan encara s’estava realitzant l’acció. A les 8 del vespre, els activistes han entrat al metro cridant consignes i mantenint els cartells alçats, alguns del quals han quedat enganxats a l’interior del túnel de transbordament. Allà s’han dispersat i s’ha donat per finalitzada l’acció, que, segons els convocants, no serà pas l’última.El tret de sortida de la campanya #NoPaguem es va produir el passat dissabte 5 de gener d'enguany, quan una vintena de persones han pujar al bus turístic que s’havia aturat a la plaça de la Sagrada Família. Davant la presència de desenes de turistes que esperaven per pujar-hi, en baixaven o romanien al bus, els activistes van desplegar una pancarta que cobria part del lateral de l’autobús. A la pancarta s’hi podia llegir "#NoPaguem. Transport a preus populars. No devem, no paguem”.En aquest sentit, la campanya vol denunciar com les mesures d’ajust econòmic serveixen com a excusa per, entre altres, augmentar taxes, tarifes i serveis que són majoritàriament utilitzats per les classes populars i necessaris per estudiar, treballar, cercar feina o desplaçar-se per d’altres motius quotidians. Mentre, l’austeritat és imposada per uns governs que segueixen mantenint privilegis i fan pagar els plats trencats a les de sempre, a les treballadores, ja sigui amb encariment de transport o de l’aigua.Aquesta acció va ser convocada expressament en un bus turístic per denunciar el model de ciutat que patim, encarada als turistes i als interessos comercials i no als ciutadans. "No podem oblidar que mentre el servei del bus turístic resta intacte es retallen el busos de barri", diuen els de #NoPaguem.