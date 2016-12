A la fotografia, el coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball, i el coordinador territorial del sindicat a Girona, Xavier Frigola, entre altres sindicalistes i afectats. Foto: UP.

Una cinquantena de pagesos i pageses afectats per les expropiacions de l’AVE Barcelona-Figueres i que encara no han cobrat les indemnitzacions corresponents –uns 5 milions d'euros– s’han concentrat avui davant l’estació de Figueres-Vilafant convocats per Unió de Pagesos el dia de la inauguració oficial del tram.El sindicat reclama a Adif les quantitats dels mutus acords signats corresponents a una part de les finques del projecte original del tram Pontós-Figueres, encara pendents de cobrar, i també que es tanquin les indemnitzacions dels terrenys ampliats dels trams Sant Julià de Ramis-Cornellà del Terri, Cornellà del Terri-Pontós i Pontós-Figueres.El sindicat també denuncia que Adif pretén pagar a meitat de preu les indemnitzacions als afectats per una ampliació de les obres de l’AVE per aquests trams respecte al preu que ha pagat per les de les finques que es van ocupar fa tres anys.L’ocupació de les finques, tant de les legals com de les últimes, es va fer l’any 2008 i el 2009 es van signar els mutus acords de les primeres. Des de llavors els propietaris de les finques afectades per la modificació del projecte han demanat diverses vegades a Adif que regularitzi la situació per poder cobrar per la superfície ampliada les mateixes indemnitzacions que per la inicial.El sindicat recorda que el retard en aquests pagaments provocarà que el Govern de l’Estat hagi de pagar interessos de demora que poden suposar fins a un 50% del total de les indemnitzacions.A la concentració hi han assistit, entre d'altres, Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, i Xavier Frigola, coordinador territorial de Girona d’Unió de Pagesos, entre altres sindicalistes.