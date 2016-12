El president bolivià, Evo Morales. Foto: Govern bolivià

El president de Bolívia, Evo Morales, ha decidit expropiar avui quatre filials bolivianes de l'empresa energètica espanyola Iberdrola, amb l'argument que el subministrament elèctric que oferien era "deficienti desigual", i ara "les tarifes de servei elèctric seran equitatives en el departament de La Paz i Oruro, i la qualitat del servei elèctric serà uniforme en l'àrea rural i urbana". Concretament, ha expropiat les accions que Iberbolivia tenia en dues distribuidores d'energia elèctrica a les regions de La Paz i Oruro, una empresa de serveis i una gestor d'inversions.A partir d'ara, l'Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) assumirà el control de les quatre empreses nacionalitzades, i "comptarà amb el suport de la força públic per a garantir la continuïtat de la distribució elèctrica".Segons el govern, Iberdrola aplicava afavoria els clients de les zones urbanes d'aquests departaments en detriment dels de les rurals, impedint-ne el progrés econòmic, i amb la nacionalització espera homogeneïtzar-ho. Morales, concretament, ha explicat que la tarifa elèctrica que Iberdrola aplicava a La Paz era de 0,63 bolivians (0,09 dòlars) per kilowatt/hora, mentre que a l'àrea rural del mateix departament era de 1,59 bolivians (0,23 dòlars).Al maig, Morales ja va nacionalitzar les instal·lacions i serveis de Red Eléctrica Española a la república andina, amb l'argument de protegir els interessos nacionals en un sector estratègic com l'energia.