Cristina Narbona, nova consellera del Consell de Seguretat Nuclear. Foto: X.B.C.

La Comissió d'Indústria, Energia i Turisme del Congrés dels Diputats espanyol ha donat aquest dijous el seu plàcet, amb els vots favorables de CiU, Grup Socialista i Popular, perquè l'actual secretari d'Estat d'Energia, Fernando Martí, i l'exministra socialista, Cristina Narbona, passin a integrar el Consell de Seguretat Nuclear (CSN). Esquerra Plural ha votat en contra de Martí i a favor de Narbona, i durant el debat tant els dos candidats com tots els grups han posat èmfasi en la importància de garantir la seguretat de les nuclears. Un cop acceptats els dos candidats per la cambra baixa, avui el Consell de Ministres procedirà als nomenaments oficials.En la seva intervenció davant els membres de la Comissió per defensar la seva candidatura, Narbona ha subratllat "l'objectiu principal de garantir la seguretat nuclear al nostre país i la protecció radiològica" i l'important paper del Parlament com a instrument de control del CSN. "Seguretat i credibilitat de la institució seran part de la meva tasca", ha afirmat la diputada socialista, que ha ratificat el seu "compromís per garantir la neutralitat, independència, eficiència i transparència" del Consell.Així mateix, ha assenyalat que "no crec que la meva condició de persona crítica en matèria d'energia nuclear sigui negativa per exercir aquesta tasca, més aviat el contrari, perquè es tracta de ser estrictes davant les condicions que les empreses han de complir, i jo seré extraordinàriament estricta, especialment atesos els problemes de recursos humans del CSN", ha recalcat.Segons la seva opinió, "l'opinió que cada conseller pugui tenir sobre la major o menor importància per al futur energètic d'Espanya de l'energia nuclear ha de quedar al marge de la implementació a Espanya dels nombrosos canvis en matèria de seguretat nuclear que s'han produït a partir de la catàstrofe de Fukushima ".Amb una llarga trajectòria en la protecció del medi ambient, Cristina Narbona -nascuda a Madrid el 1951- va ser ministra de Medi Ambient (2004-2008) i secretària d'Estat de Medi Ambient i Habitatge (1993-1996), així com viceconsellera d'Economia, Indústria i Energia de la Junta d'Andalusia. Ha estat diputada en la VI, VIII, IX i X Legislatures, i regidora de l'Ajuntament de Madrid (1998-2002). També va ocupar el càrrec d'ambaixadora d'Espanya davant l'OCDE (2008-2011), i és membre del panell de Nacions Unides sobre Sostenibilitat Global. En aquesta legislatura, ha exercit com a portaveu del grup parlamentari socialista a la Comissió d'Estudi sobre el Canvi Climàtic i vocal de la Comissió d'Economia.Fernando Marti no ha comptat amb el suport del grup parlamentari d'IU-ICV-CHA en el seu nomenament, tal com ha confirmat el diputat aragonès, Chesús Yuste, que ha criticat la seva idoneïtat política en posar sobre la taula "la mala targeta de presentació" de què disposa després d'haver estat el secretari d'Estat d'Energia aquest últim any.Yuste considera que Martí és "responsable" de "decisions contràries al signe dels temps" , i la seva actuació al capdavant de la Secretaria d'Estat d'Energia és "reprovable" en la matèria, amb actuacions, per exemple, com l'aturada a les renovables, el foment de la fractura hidràulica o el "afany" a buscar petroli en zones d'afluència turística.Davant d'aquestes crítiques, Martí ha dit que no podia entrar en el debat, alhora que ha puntualitzat que, donada la seva experiència, és una "sort" poder treballar en un sector tan important per a l'economia espanyola, com és el nuclear. Martí ha subratllat que el repte se situa a reforçar la seguretat de les nuclears espanyoles, construir confiança i impulsar la credibilitat de la institució, amb la missió de vetllar per la seguretat nuclear, aliena a un altre tipus de consideracions socials, econòmiques i polítiques. "Aquestes són les coordenades a seguir amb ajuda de Déu i dels membres del Congrés i del CSN", ha reblat.