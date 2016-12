L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, a la inauguració de l'arbre de Nadal de Portal de L'Àngel, decorat per Tous. Foto: Ajuntament de Barcelona.

"Ens preocupa que hagi aparegut de nou l'avet com a element nadalenc, quan no és una tradició mediterrània sinó dels països nòrdics. I no em preocupa només el del Portal de l’Àngel, sinó el seguit d'avets que s'han escampat per la ciutat i que han anat acompanyats de publicitat". Així es va expressar aquest dijous el líder d'Unitat x Barcelona (ERC-DC-RCAT) a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella, a la Comissió d'Hàbitat del consistori. I, criticant el fet que les joies Tous decorin el conjunt de l'arbre, va afirmar: "Aquests avets s'han convertit en suport publicitari i segur que incompleixen la normativa de Paisatge Urbà".A la inauguració de l'avet, el 23 de novembre van ser-hi presents tant Trias com el conjunt de la família Tous. L'empresa es mostra especialment il·lusionada perquè la seva "col·laboració" pugui servir "per recuperar una tradició tan vella, i que es va perdre ja fa dècades, com és la instal·lació de un gran avet de 12 metres d'alçada al bell mig del Portal de l’Àngel, un dels punts de Barcelona més transitats pel públic i que assoleix la seva màxima esplendor durant la campanya de Nadal".Des del punt de vista de Portabella, "el govern hauria d'haver buscat l'autenticitat i la tradició pròpia, enlloc de tornar a una cosa que se circumscriu al passat", va exposar. I, dirigint-se explícitament a CiU, va preguntar: "Vostès coneixen algun país mediterrani que tingui avets?". Finalment, estirant més el fil, també va acabar posant de manifest el seu temor a "que ens posin el pare Noël per tot arreu, que va ser un invent de la Coca Cola per als països nòrdics".La directora de Relacions Institucionals de l'empresa joiera, Rosa Tous, considera que el patrocini d'aquests avets contribueix a "repartir alegria entre les famílies de la ciutat".